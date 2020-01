Duisburg. Feuerwehrchef fordert nach dem Einsatz in Duisburg, dass man Alarm von Brandmeldern Ernst nehmen soll - und die Anweisungen der Einsatzleiter.

Duisburger Feuerwehrchef: Brandmelder immer ernst nehmen

Feuerwehrchef Oliver Tittmann ist in der Nachbetrachtung des Einsatzes im Wyndham Hotel Duisburger Hof am Samstag nicht zum Lachen zumute. Das Karnevalsprogramm lief einfach weiter, während Feuerwehrleute ihrer Arbeit nachgingen.

Haben Sie so einen Einsatz schon mal erlebt?

Dass einfach weiter gefeiert wird, das habe ich persönlich noch nicht erlebt. Wir kommen ja in der Regel nicht zum Spaß. Wenn ein Brandmelder auslöst, ohne dass man Rauch sieht oder riecht, gibt es immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass es brennt, zum Beispiel in einer Zwischendecke. So einen Fall hatten wir kürzlich erst wieder. Die Gefahr kann nur der Einsatzleiter vor Ort abschätzen.

Wie schätzen Sie das Verhalten der Hotelgäste ein?

Oliver Tittmann, Leiter der Duisburger Feuerwehr, fordert, dass Brandalarme und die Anweisungen von Einsatzleitern ernst genommen werden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Hotelgäste haben gut reagiert, sie kamen in die Lobby oder warteten draußen. Der Veranstalter hat leider nicht so reagiert, wie wir es erhofft und erwartet haben. Zum Glück ist das auch nicht die Regel. Es kommt bei Veranstaltungen schon mal vor, dass der Alarm ignoriert wird. Spätestens wenn wir kommen, reagieren die Verantwortlichen aber. In diesem Fall hätte der Veranstalter den Alarm ernst nehmen und besonnen reagieren müssen.

Wer kommt für die Kosten dieses Einsatzes auf?

Bei Firmen sind solche Einsätze immer kostenpflichtig. Wir als Feuerwehr stellen den Einsatz in Rechnung, alles weitere muss das Hotel klären.