Duisburger Geschichte: Filmabend über die Meidericher Hütte

Beim Filmabend „auf der Hütte“, zu dem die Interessengemeinschaft Duisburg-Nord und die Kinemathek im Ruhrgebiet am Freitag, 13. März, um 20 Uhr ins Hüttenmagazin im Landschaftspark Nord einladen, geht es diesmal um den Veranstaltungsort selbst: die Meidericher Hütte. In selten gezeigten historischen Filmdokumenten wird ein besonderer Blick in die Geschichte geworfen.

Ein von Siegfried Teichler gestalteter Fotofilm, der historische Fotografien aus dem Werksarchiv mit privaten Aufnahmen ehemals auf der Hütte Beschäftigter verknüpft, eröffnet den Abend. Der Kommentar stammt von dem ehemaligen Oberschmelzer Jürgen Dreide, der sein Berufsleben bis zur Schließung 1985 in diesem Betrieb verbrachte.

Erste Filmbilder von der Meidericher Eisenhütte

https://www.waz.de/staedte/duisburg/filmabend-zur-steinkohle-lockte-100-besucher-nach-duisburg-id215669105.htmlVon der Meidericher Eisenhütte, ab 1901 zunächst als Betriebsteil der „Gewerkschaft Vereinigte Gladbeck“ von August Thyssen errichtet und ab 1902 als „Aktiengesellschaft für Hüttenbetrieb“ geführt, sind Filmbilder erst seit den frühen 1950er Jahren überliefert. In Kooperation mit dem Thyssenkrupp Konzernarchiv können die ältesten erhaltenen Filmaufnahmen von den Meidericher (und Ruhrorter) Hochöfen mit seltenen Einblicken in den Betriebsalltag gezeigt werden. Als das Werksporträt „Unsere Hütte. Hüttenwerke Ruhrort-Meiderich A.G.“ im Jahr 1951 entstand, bildeten die Standorte Ruhrort und Meiderich eine gemeinsame Gesellschaft.

1990 entstand ein Film über die Anfänge des Landschaftsparks Duisburg-Nord

Und als bald nach der endgültigen Schließung des Hüttenbetriebs am 4. April 1985 die damals manchem illusorisch erschienene Idee aufkam, das gesamte Werk nicht wie bis dahin üblich abzureißen, sondern in seinem letzten Betriebszustand als technisches Denkmal zu erhalten und zusammen mit dem riesigen, bis dahin unzugänglichen Werksgelände in der Gestalt eines Landschaftsparks der Bevölkerung zugänglich zu machen und als dieser Plan schließlich in die konkrete Form eines zentralen Projektes der 1989 gestarteten Internationalen Bauausstellung Emscher Park mündete, da entstand 1990 in Meiderich ein weiterer Film, „Landschaftspark Duisburg Nord – Die stillgelegte Meidericher Eisenhütte“. Die erst vor kurzem wiederentdeckte Kopie konnte mit Unterstützung durch den Landschaftspark digital bearbeitet werden. Er soll das Programm krönen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist wie immer frei.