Duisburger gewinnt mit Vater 10.000 Euro bei Heimwerker-Show

Marc Braun aus Duisburg hat mit seinem Vater Wolf-Dieter die SAT.1-Heimwerker-Show „Mit Nagel und Köpfchen“ gewonnen. Das Duo setzte sich im Finale gegen zwei weitere Teams durch und holte sich das Preisgeld von 10.000 Euro.

Insgesamt acht Kandidatenpaare traten in dem Format gegeneinander an. In jeder Folge galt es, zwei Projekte – jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept – bestmöglich umzusetzen. Dass Marc Braun und sein Vater die Fachjury mit DIY-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Papst Prof. Wolfgang Laubersheimer und „Dr. Home“ Steven Schneider jedes Mal überzeugten, verwundert nicht. Schließlich sind die beiden absolute Do-it-yourself-Experten und ein eingespieltes Team. Von der Kinderküche bis zur Kernsanierung des Eigenheims – fast nichts haben sie in den vergangenen Jahren fremden Händen überlassen.

Duisburger nahm für die Show extra drei Wochen frei

Die komplette Show wurde bereits vor einem halben Jahr am Stück aufgezeichnet. Marc Braun ist Feuerwehrmann in Moers und hatte dafür extra drei Wochen frei genommen. „Die Drehtage in Berlin begannen morgens um 7.30 Uhr und abends waren wir erst um 20 Uhr wieder im Hotel“, sagt er. „Aber am Ende hat es sich ja gelohnt. Es war ein super Erlebnis.“

Das Finale schaute er sich nun gemütlich auf dem heimischen Sofa mit seiner Frau und den drei Kindern in Bergheim an. Dabei musste er mit seinem Vater, der längst im Ruhestand ist, zunächst eine Gartenbar bauen, die eine ganz bestimmte Anzahl an Karaffen und Gläsern aufnehmen kann. „Es sollte Platz für ein Ü-18-Angebot geschaffen werden, also für Schnaps“, erzählt er mit einem Schmunzeln.

Eine Aufgabe: In neun Stunden ein Wohnzimmer einrichten

Bei der zweiten Aufgabe ging es darum, innerhalb von neun Stunden ein Wohnzimmer einzurichten, indem sich sowohl Erwachsene als auch Kinder gern aufhalten. „Wir mussten die Möbel alle selber bauen – vom Couchtisch, Fernsehboard über Hängeregale für die Wand, Blumenkästen bis zu einem Bücherbaum“, erzählt Marc Braun.

Das alles überzeugte die Jury. Die Siegprämie gibt es erst jetzt nach Ausstrahlung der SAT.1-Sendung. Seinen Anteil von 5000 Euro will Marc Braun in seinen Garten investieren. Da der Sommerurlaub in Zeiten von Corona ausfällt, soll eine Wärmepumpe für den Pool her, der natürlich Marke Eigenbau ist.