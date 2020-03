Duisburger Museum bringt „Kunst & Stulle“ zusammen

Duisburg. Das Lehmbruck-Museum in Duisburg bietet nach „Kunst & Kaffee“ jetzt auch die Reihe „Kunst & Stulle“ an. Energie tanken mit Expressionisten.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Beim ersten Termin der Reihe „Kunst & Stulle“ im Lehmbruck-Museum, wie die „Plastikbar“ jetzt heißt, gibt es Schnittchen mit Wurst und Käse, Wasser und Wein – und dazu mehr als ein paar Häppchen Musik und Kunst des Expressionismus.

Nachdem die Reihe „Kunst & Kaffee“, die an jedem dritten Dienstag eines Monats um 15 Uhr beginnt, inzwischen so erfolgreich sei, dass sich sogar Gruppen anmeldeten, locke man die Besucher jetzt mit „Kunst & Stulle“ an jedem ersten Donnerstag im Monat am frühen Abend ins Haus, hofft Jörg Mascherrek auf lebhaften Zuspruch. Mit 23 Anmeldungen zur ersten Veranstaltung sei er sehr zufrieden. Der Beginn um 17.30 Uhr zielt dabei durchaus auf ein „After-Work“-Publikum.

Das Duo „White Crow“ zeichnet „Klangbilder für den Augenblick“

Das kann sich erstmal bei Schnittchen und Getränken entspannen, bevor das Duo „White Crow“ auftritt. Die Geschwister Martin Dobberstein und Kristina Weiß zeichnen mit Gitarren und Gesang „Klangbilder für den Augenblick“, wie Dobberstein ankündigt. Ein Programm der Gegensätze, denn er bevorzugt rockige Lieder mit deutschen Texten, während Kristina Weiß sanfte Balladen in Englisch singt. Beide erforschen in ihren Songs das Leben und die Liebe.

Die Ausstellung mit Bildern der Brücke-Künstler ist seit November im Lehmbruck-Museum zu sehen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Mit „White Crow“ klingt der Abend dann auch aus, nachdem Sabine Bazan die Besucher durch die Kabinettausstellung „Die Brücke“ geführt hat. Die Werke der expressionistischen Künstlergemeinschaft stammen aus der hauseigenen, hochkarätigen Sammlung mit Werken von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller und Emil Nolde. Man kennt sie, aber begegnet ihnen immer wieder gern. Die Motive mit Menschen und Landschaften, ihre leuchtenden Farben und Dynamik strahlen viel Energie aus. Eine belebende „Lichtdusche“, gerade in der dunklen Jahreszeit.

Themen ranken sich um die Ausstellungen

Für Jörg Mascherrek ist „Kunst & Stulle“ ein sehr offenes Veranstaltungsformat: „Alles ist denkbar: Doppelführungen, Künstlergespräche oder ein Abend mit einem Restaurator zum Beispiel.“ Die nächsten Themen: „Lehmbrucks Welt“ stellt Mascherrek am 2. April vor (wieder mit „White Crow“), am 7. Mai geht es mit Jessica Keilholz-Busch um die „Biester“ von Lynn Chadwick, und am 4. Juni heißt es „Da ist Musik drin“, wenn Nina Hülsmeier eine Klang-Performance auf den Instrumenten-Skulpturen von Nevin Aladag gestaltet; die Ausstellung in der Reihe „Sculpture 21st“ wird am 7. Mai eröffnet.