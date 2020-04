Duisburger Musiker spielt Tanz-in-den-Mai-Livekonzert

Der Coronavirus macht auch vor dem „Tanz in den Mai“ nicht halt. Wer den Wonnemonat in diesem Jahr tanzend begrüßen will, ist zwangsläufig auf sein heimisches Wohnzimmer als Tanzfläche angewiesen, und auf Musik aus der Konserve. Doch hier schafft der Duisburger Musiker Jürgen Markus mit seiner Band „small is beautiful“ Abhilfe. Am 30. April spielt die Combo ein Livekonzert – aus dem Stadtlohner Lokschuppen per Youtube-Livestream in die ganze Welt.

„Es geht uns nicht darum, über Corona zu jammern, sondern einfach ein schönes, entspanntes Konzert für die Leute zu spielen“, erklärt Jürgen Markus. Und damit die Musik des Trios auch in Top-Qualität auf Youtube zu sehen ist, sorgt ein erfahrenes Team mit insgesamt acht Kameras für ein „echtes“ Konzerterlebnis.

Sängerin Minerva Diaz Perez, Bassist Johannes Kassenberg und Gitarrist Jürgen Markus servieren in dem einstündigen Konzert Hits der Pop- und Rockgeschichte. Zu hören gibt es, unter anderem, Peter Gabriels „Red Rain“ und „Carbonara“ von Spliff.

Den Link zum Livestream veröffentlicht die Band zeitnah auf ihrer Facebookseite „small is beautiful“. Das Konzert startet am Donnerstag, 30. April, um 21 Uhr. Der „Eintritt“ ist kostenlos, es gibt aber die Möglichkeit, ein virtuelles Ticket für 5,90 Euro zu kaufen und damit Band und Team zu unterstützen. Mehr Infos dazu gibt es auf smallisbeautiful.de.