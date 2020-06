Duisburger Neurochirurg informiert zum Hirntumor-Tag

Duisburg. Zum Welt-Hirnturmortag am Montag, 8. Juni, informiert der Chefarzt am Fahrner Krankenhaus, Prof. Dr. Michael Zimmermann, über die Erkrankung.

Der 8. Juni hat eine 22-jährige Tradition als Welt-Hirntumortag, an dem die Fachmediziner Betroffene und Angehörige über die Erkrankung informieren. „Es ist wichtig, dass sie sich zu den Behandlungsoptionen eingehend beraten lassen“, sagt Prof. Dr. Michael Zimmermann. Wegen der Corona-Pandemie muss auch der Chefarzt an der Klinik für Neurochirurgie am Fahrner Krankenhaus (Ev. Klinikum Niederrhein) auf öffentliche Veranstaltungen verzichten.

Der Hirntumor stehe zu Recht auf einem Spitzenplatz der Liste der meistgefürchteten Erkrankungen, sagt Zimmermann: „Oft bleibt nach der Diagnose keine lange Planungszeit, weil der Patient schon unter Beeinträchtigungen leidet.“ Starken Kopfschmerz, Sinnesstörungen und Lähmungen könnten bösartige wie gutartige Tumoren verursachen, weil sie Teile des Gehirns komprimieren oder umwachsen. Wächst die Wucherung langsam, können aber auch Jahre ohne Beschwerden vergehen, so Zimmermann mit Blick auf das Röntgenbild einer Patientin mit einem Tumor von der Größe eines Hühnereis in der Schädelmitte.

Bei der Operation droht die Schädigung des Gehirns

„Es kommt immer auf die Lage an, ob ein Tumor zu operieren ist“, erklärt Zimmermann. „An der Schädeloberseite lässt er sich oft gut und vollständig entfernen, schwieriger ist es an der Schädelbasis.“ Dann müssen die Chirurgen einen Zugang über den Nacken oder das Jochbein an der Seite schaffen. Ist die Wucherung in das Hirngewebe eingewachsen oder hat sich über eine große Fläche verteilt, erschwert das die vollständige Entfernung erheblich.

„Bei der OP droht die Schädigung des Gehirns. Man muss deshalb immer abwägen zwischen Entfernung und Funktionsstörungen“, erklärt der Chefarzt. Bei inoperablen Tumoren bleibe die Hoffnung, das Wachstum durch medikamentöse Chemotherapie oder eine Strahlentherapie zu stoppen.

Die Klinik für Neurochirurgie im Fahrner Krankenhaus gibt es seit über 30 Jahren. Die 13 Neurochirurgen nehmen dort pro Jahr rund 1600 Eingriffe vor, etwa 70 Prozent davon an der Wirbelsäule, 30 Prozent am Schädel. Navigation und Kernspin-Tomografien während des Eingriffs weisen den Chirurgen den Weg durch die feinen Strukturen. Ein zuvor verabreichter Farbstoff kann den Tumor einfärben. „Er leuchtet unter Blaulicht und verhindert, dass wir das Gehirn schädigen“, erklärt Michael Zimmermann.

Vor allem im Umfeld der Chirurgie, bei Medikamenten und Strahlentherapie seien weitere Fortschritte erwartbar, sagt der Chefarzt. Und bei der Suche nach den Ursachen, die den Hirntumor überhaupt erst entstehen lassen. „Dort steht die Forschung noch am Anfang.“ Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Deutschen Hirntumorhilfe: www.hirntumorhilfe.de