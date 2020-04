Duisburger Philharmoniker geben kleine Konzerte für Senioren

„Herzlichen Dank für die tolle Idee. Wir freuen uns auf die Philharmoniker Duisburg.“ Mit einem großen Transparent begrüßten die Bewohner des Seniorenzentrums „Haus am See“ zwei Duisburger Philharmoniker, die ihnen einen Strauß „Musikalische Frühlingsgrüße“ schenkten. Es ist ein dankbares Publikum, auf das die Philharmoniker vor den Seniorenzentren treffen. Möglich ist zwar nur eine Mini-Besetzung von zwei Musikern pro Besuch, die hier aber nicht minder engagiert und herzlich ihre klingenden Grüße aussenden als in den großen Auftritten im Theater oder der Mercatorhalle.

Für die Bewohner der Seniorenzentren, die besonders harten Isolationsmaßnahmen unterworfen sind, bieten die kleinen Konzerte ein wenig Abwechslung im Alltag der belastenden Wochen. Das Pflegepersonal tut zwar sein Bestes, um den alten Leuten die Situation so erträglich wie möglich zu gestalten, aber alle geplanten Veranstaltungen wie Ausflüge, Grill- oder Sommerfeste müssen ausfallen. „Und als besonders bedrückend werden die Kontaktverbote zu ihren Kindern und Enkeln empfunden“, betont Andrea Schlagenhoff vom sozialen Dienst des Seniorenzentrums „Haus am See“.

Bewohner genießen Frühlingskonzert auf Abstand

Im Hof dieser idyllisch an der Regattabahn in unmittelbarer Nähe der Sechs-Seen-Platte gelegenen Einrichtung postierten sich jetzt zum zweiten Mal die Geigerin Luisa Höfs und der Fagottist Carl-Sönje Montag bei strahlendem Sonnenschein zu ihrem kleinen Frühlingskonzert. Die Bewohner lauschten in gebührendem Abstand an Fenstern und auf Balkonen den bekannten Melodien, die zum Teil auch zum Mitsingen einluden.

Angefangen mit dem Volkslied „Alle Vöglein sind schon da“, endend mit dem Steigerlied. Dazwischen gab es populäre Klassik von Georg Philipp Telemann und effektvolle Arrangements von Arien aus Mozarts „Zauberflöte“ und der „Hochzeit des Figaro“ zu hören. Vier kurze, besonders flotte Tänze des Ungarn Matyas Seiber steigerten die gelöste Stimmung noch. Jeder Beitrag wurde begeistert aufgenommen, so dass sich die beiden Musiker erst nach einer Zugabe mit Mozarts „Türkischem Marsch“ zurückziehen konnten.

Weitere Auftritte mit Philharmonikern können gebucht werden

Luisa Höfs und Carl-Sönje Montag sind nicht die einzigen Philharmoniker, die die Auftritts-Serie bestreiten. So kommen auch Hörner, Flöten, Celli und sogar Alphörner zum Einsatz. Die letzten vier Konzerte vor Seniorenzentren in Neudorf, Duissern und an der Wedau fanden bereits große Zustimmung. In der kommenden Woche stehen Auftritte vor den Awo-Einrichtungen „Im Schlenk“ und „Lene Reklat“ bevor.

Wer Interesse an einem Auftritt der Duisburger Philharmoniker hat, kann sich bei der Konzertgeragogin Anja Renczikowski melden (Tel. 0201-4555442/0160-94910410, Email: a.renczikowski@t-online.de).