Duisburger Philharmoniker spielstark bei Klassik-Highlights

Auf den ersten Blick ist es ein konventionell zusammengestelltes Programm mit zwei Highlights der klassischen Symphonik von Mozart und Beethoven, in dem das 4. Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns wie ein exotischer Fremdkörper anmutet. Auf das Publikum wirkt es jedoch eine so starke Anziehungskraft aus, dass beide Konzerte im Rahmen des 7. Philharmonischen Konzerts die Mercatorhalle bis auf den letzten Platz füllten.

Ein Erfolg, der nicht nur Publikums-Magneten wie Mozarts großer Symphonie in g-Moll KV 550 und Beethovens „Fünfter“ zu verdanken ist, sondern auch der Beliebtheit und Klasse der Solistin Anna Malikova, der diesjährigen „Artist in Residence“. Eine international renommierte Pianistin, die oft und immer gern mit den Duisburger Philharmonikern musiziert und auch die letzte China-Tournee des Orchesters bereicherte.

Anna Malikova spielt in Duisburg Saint-Saëns-Konzert mit Eleganz und Energie

Dass sie als russische Pianistin, die trotz ihres riesigen Repertoires zwar auf Tschaikowskys 1. Klavierkonzert verzichtet, dafür aber eine besondere Vorliebe für alle fünf Klavierkonzerte von Camille Saint-Saëns verspürt, mag verwundern. Hört man jedoch ihren Vortrag des 4. Konzerts, ob in der Mercatorhalle oder in ihrer Gesamteinspielung aller Saint-Saëns-Konzerte, scheint ihr die von Eleganz und Energie geprägte, romantisch gefärbte, gleichwohl niemals sentimental abdriftende Tonsprache des Werks besonders glücklich entgegenzukommen.

Zumal Saint-Saëns, selbst ein glänzender Pianist, dem Solisten dankbare, höchst anspruchsvolle Aufgaben stellt, die Anna Malikova mit gelassener, gleichwohl inspirierter und spieltechnisch makelloser Präzision und Überlegenheit löst. Und Generalmusikdirektor Axel Kober erweist sich als einfühlsamer Partner, der sich dem ausdrucksstarken Spiel der Solistin flexibel anpasst. Insgesamt eine Interpretation wie aus einem Guss.

Duisburger Philharmonikers musizieren Mozart schlank und delikat

Bei den symphonischen Hauptwerken erweist sich Kober als versierter Dirigent ohne den heute modernen Ehrgeiz, die Musik durch fragwürdige Extravaganzen und Extreme gegen den Strich bürsten zu wollen. Trotz der relativ großen Besetzung gelingt ihm eine erfreulich schlanke, detailgenau ausgeleuchtete Interpretation der 40. Symphonie Mozarts, der man anhört, wie genau er mit den Duisburger Philharmonikern arbeitet. Dadurch stellt sich nicht der geringste klangliche Fettansatz ein. Der Klang gewinnt an Transparenz und angesichts der vorzüglichen Spielstärke des Orchesters mangelt es der Darstellung auch in den vielen Solo-Partien über weite Strecken nicht an kammermusikalischer Delikatesse.

Auch Beethovens „Fünfte“ dirigiert Axel Kober markant und klar

Beethovens „Fünfte“ verlangt nach stärkeren dynamischen Akzenten. Die vernachlässigt Kober auch nicht, vermeidet aber unkontrollierte Übertreibungen. Dafür gewinnt die Darstellung durch rhythmisch markante Präzision und klar konturierte dynamische Kontraste den Vorwärtsdrang und die explosive Vitalität, die das Werk erfordert. Auch hier überzeugt das Orchester in allen Punkten und an allen Pulten einschließlich der Kontrabassisten, die die gefürchteten Läufe im Scherzo mühelos bewältigten. Etwas matt fiel allenfalls der magische Übergang vom dritten Satz zum strahlenden Finale aus, was nicht nur an der zu dominanten Pauke gelegen haben dürfte.

Einhellige Begeisterung des Publikums für ein Konzert, das letztlich für mehr Überraschungen sorgte als es das Programm erwarten ließ.