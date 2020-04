Duisburger raubte drei Pakete Kaffee im Supermarkt

Möglicherweise hatte ein 27-jähriger Mann aus Bruckhausen das Wirrwarr des Räumungsverkaufs an einem der letzten Öffnungstage in einem Supermarkt im Duisburger Norden ausnutzen wollen. Doch der Diebstahl von drei Paketen Kaffee blieb nicht unentdeckt. Der 27-Jährige wurde gewalttätig. Das brachte ihm vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz eine Verurteilung zu acht Monaten Gefängnis ein.

Den Kaffee hatte der Angeklagte in seinem Rucksack verstaut, den er sich anschließend umhängte. An der Kasse legte er nur eine Flasche Cola aufs Band. Ein Ladendetektiv sprach ihn an und forderte ihn auf, mit ins Büro des Geschäfts zu kommen. Der 27-Jährige dachte jedoch gar nicht daran, schubste den Detektiv zur Seite und versuchte mit Gewalt zu entkommen. Auch gegen zwei Polizisten, die sich zufällig ganz in der Nähe aufgehalten hatten und ins Geschehen mit eingriffen, leistete er Widerstand.

Anwalt legte sich für seinen Mandanten vergeblich ins Zeug

„Mein Mandant gibt zu, dass er den Kaffee gestohlen hat“, erklärte der Verteidiger für seinen Mandanten. „Es gab auch ein Gerangel. Aber mein Mandant hat nur Gewalt angewandt, um den drohenden Konsequenzen zu entgehen.“ Versuche des Anwalts, den schwerwiegendsten Anklagepunkt zu entkräften blieben allerdings erfolglos.

Das Schöffengericht ging davon aus, dass der Angeklagte nicht vorgehabt habe, die Sachen wieder heraus zu geben. „Dafür spricht schon, dass er sie in den Rucksack packte, den er aufsetzte.“ Wegen räuberischen Diebstahls und Widerstands verurteilte das Gericht den 27-Jährigen zu acht Monaten Gefängnis. Bei der Strafzumessung fielen insbesondere mehrere Vorstrafen ins Gewicht. Da der Angeklagte bereits unter Bewährung gestanden hatte, kam eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht mehr in Betracht.