DVG: Nur noch wenige Fahrgäste ohne Maske im Duisburger ÖPNV

Duisburg DVG und Stadt Duisburg ziehen eine positive Bilanz der Maskenkontrollen im ÖPNV im vergangenen Jahr. Es gab zuletzt immer weniger Verstöße.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und die Stadt Duisburg ziehen eine positive Bilanz der im ÖPNV im vergangenen Jahr: Demnach haben zuletzt mehr als 97 Prozent der Fahrgäste sich an die Tragepflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen gehalten. Nach Angaben der seien 2020 gemeinsam mit dem Ordnungsamt insgesamt rund eine halbe Million Fahrgäste kontrolliert worden. Der Städtische Außendienst (SAD) habe knapp 1.000 Bußgelder in Höhe von jeweils 150 Euro verhängt.

Im Laufe des Jahres seien immer weniger Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Bedeckung oder mit falsch angelegtem Schutz erwischt worden. Die täglichen Kontrollen sowie die zusätzlichen Schwerpunktkontrollen zeigten demnach Wirkung: So mussten DVG und Ordnungsamt im vergangenen August beispielsweise noch rund 18 Prozent der Fahrgäste auf die Tragepflicht beziehungsweise das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hinweisen.

Maskenkontrollen im Duisburger ÖPNV: DVG-Mitarbeiter können keine Bußgelder, aber Verweise aussprechen

Die , aber Verweise aus Bussen, Bahnen und von Haltestellen aussprechen. Von diesem Hausrecht hat das Verkehrsunternehmen 2020 einige Male Gebrauch gemacht. Es will weiterhin mit der Stadt Duisburg konsequent gegen Maskensünder vorgehen.

Die DVG hatte die Zahl der Ticketprüfer bereits im Laufe des vergangenen Jahres für die Kontrollen aufgestockt. Außerdem seien alle Haltestellen und Fahrzeuge in den Einstiegsbereichen mit Hinweisen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgerüstet. Die DVG weise intensiv mit Durchsagen in den Bussen und Bahnen sowie Hinweisen an Haltestellen-Infotafeln auf die Verpflichtung hin.

Weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.dvg-duisburg.de/corona.