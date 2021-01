EDuS: Umfrage bei Duisburger Schülern zum Distanzunterricht

Duisburg Die Elternschaft Duisburger Schulen startet nach der Umfrage unter Eltern jetzt auch eine unter Schülern. Wie läuft es im Distanzunterricht?

Wegen des großen Zuspruchs bei der Elternumfrage legt die Elternschaft Duisburger Schulen jetzt nach. Ab Montag ist auch für Schüler eine Umfrage online, die einen Eindruck davon vermitteln soll, wie es läuft mit dem Lernen daheim, fern von Mitschülern und Lehrern.

Binnen einer Woche hatten schon fast 2000 Eltern auf die 30 Fragen geantwortet, die das Distanzlernen und Homeschooling in Duisburg beleuchten sollen. Die Umfrage läuft noch bis zum 31. Januar, teilnehmen kann man auf der Webseite https://www.edus.schule/umfragen/. Da es neben positiven Rückmeldungen auch Kritik an einigen Fragen gab, erklärt Melanie Maurer, Vorsitzende der EDuS, dass die Ehrenamtler "noch in der Phase der Entwicklung sind und unsere erste Umfrage dieser Art noch nicht perfekt ist".

Manche Eltern am Rande der Belastbarkeit, für andere ist Distanzunterricht "ein Gewinn"

Infos, die bei der Umfrage im freien Textfeld hinterlassen wurden, wollen die Elternvertreter an die zuständigen Ämter und Behörden weiterleiten. Eine ausführliche Analyse werde zum Monatswechsel auf der Webseite veröffentlicht. Bemerkenswert sei aber schon jetzt, dass es neben jenen Eltern, die sich mit Sorgen an die Elternvertreter gewandt haben und die sich am Rande der Belastbarkeit fühlen, auch Familien gibt, für die der Distanzunterricht "ein Gewinn" sei, sagt Maurer.

Die EDuS bietet für Mitglieder und alle Interessierten ein Online-Seminar an. Am 3. Februar um 18.30 Uhr wird die Schulleitung eines Gymnasiums in Werne über ihren Weg zu einer digitalen Schule referieren. Laut Melanie Maurer sammele die Schule seit vielen Jahren Erfahrungen in der Digitalisierung. Im Anschluss soll es die Möglichkeit zum Austausch geben. Anmeldungen für Eltern, Lehrer und Interessierte unter info@EDuS.schule

