Ehemaliges Hotel in Duisburger City nun illegales Bordell?

Duisburg. Die Bordelle an der Vulkanstraße sind zu Corona-Zeiten dicht. Nun soll sich das Geschäft in die Illegalität verlagern, berichtet eine Nachbarin.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist im Rotlicht-Bezirk an der Vulkanstraße tote Hose. Da sich fremde Menschen nicht näher als 1,5 Meter kommen dürfen, herrscht für Prostituierte Berufsverbot, die Bordelle sind dicht. Noch vor einem Monat teilte die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage mit, dass das Bürger- und Ordnungsamtes kontrolliere, ob das Verbot eingehalten werde – das gelte auch für mögliche Etablissements, die sich in Wohnungen befänden. Nun liegen unserer Redaktion Hinweise vor, dass ein ehemaliges Hotel in der City aktuell nicht tage-, sondern stundenweise vermietet wird. Eine Nachbarin, die anonym bleiben möchte, beschreibt, dass jeden Tag zahlreiche Männer das Hotel besuchen: „Ich muss täglich dort vorbei, und es ist nicht zu übersehen, was da läuft.“

Duisburger Nachbarin beobachtet tagtäglich die gleichen Szenen

Ein Ortsbesuch. Die Tür ist nur angelehnt. Auf dem Briefkasten steht „Hotel“, darüber eine Telefonnummer, die man anrufen soll, um die Rezeption zu erreichen. Vor dem Gebäude parkt ein schwarzer SUV. Der Mann hinter dem Steuer hat den Eingang im Blick.

Der Eindruck deckt sich mit den Schilderungen der Nachbarin: „Komische Autos stehen da, Frauen kommen leicht bekleidet runter und hoch.“ Gerade verlässt ein Mann das Haus, zwei andere gehen hinein. Im Treppenhaus hängen ein Kronleuchter und Zettel mit Telefonnummern.

Ein Anruf unter der angegebenen Nummer: Ein Mann hebt nach mehrmaligem Klingeln ab. Nein, für Frauen habe er gerade leider kein Zimmer frei, erklärt er in gebrochenem Deutsch – und lässt offen, ob es sich dabei um ein normales Hotel handelt. Bei einem weiteren Testanruf, diesmal von einem Mann, ist für heute und morgen ebenso alles ausgebucht. Aber am Mittwoch gebe es freie Kapazitäten. Tarif: ab 45 Euro. Welche Dienstleistungen dafür erbracht werden, solle aber vor Ort geklärt werden.

Die Duisburgerin, die die Szene tagtäglich im Blick hat, weiß mehr: „Ich habe meinem Freund alles erzählt, er war in der Nähe und hat mit einem ,Gast’ geplaudert. Dieser sagte: ,Geh da hin, ist günstig, Frauen machen alles für Geld.’“ Dann gab er ihm sogar die Telefonnummer einer Dame.

Duisburg zählt drei Sperrbezirke

Laut Polizei ist der Innenstadtbereich Sperrbezirk, Prostitution ist dort verboten. Dies zu ahnden und zu unterbinden ist allerdings Sache des Ordnungsamtes.

„Der Sperrbezirk umfasst ausschließlich die Duisburger City, einen Bereich im Süden (Mannesmannstraße) und einen Bereich in Duisburg-Rheinhausen (Logport). Sobald mehr als eine Person die Prostitution in einer Wohnung ausübt, handelt es sich um eine Prostitutionsstätte, für die eine Erlaubnis nach dem Prostituiertenschutzgesetz erforderlich ist“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Neben den Prostitutionsstätten an der Vulkanstraße gebe es im Duisburger Stadtgebiet sieben weitere Betriebe. Über die Anzahl der Wohnungen, die nur durch eine Person für die Prostitutionsausübung genutzt werde, lägen keine Zahlen vor.

Der Nachbarin des ominösen Gastronomiebetriebes reicht es nun. Sie, teilt sie uns mit, habe der Polizei einen Hinweis gegeben, die habe aber noch nicht eingegriffen. Die Polizei verweist auf die Stadtverwaltung. Die Anfrage unserer Redaktion vom Montagmorgen dort bliebt bislang unbeantwortet. „Hoffentlich ändert sich bald was“, wünscht sich die Duisburgerin wieder etwas Ruhe in der Nachbarschaft.