Ein Zentrenmanagement für Hochheide - das steckt dahinter

Hochheide bekommt ein Zentrenmanagement. Die Stadt Duisburg erklärt, was es damit auf sich hat.

Duisburg-Homberg. Ein Zentrenmanagement soll den Leerstand im Duisburger Stadtteil Hochheide bekämpfen. Was genau ist seine Aufgabe? Ein Überblick.

Die Stadt Duisburg möchte dem Leerstand in Hochheide den Kampf ansagen. Zukünftig soll deshalb im Homberger Stadtteil ein Zentrenmanagement etabliert werden. Was genau ist die Aufgabe einer solchen Einrichtung? Wann soll sie errichtet werden? Wir haben bei der Stadt Duisburg nachgefragt. Ein Überblick.

Zentrenmanagement für Hochheide: Was ist seine Aufgabe?

Die Stadt erklärt auf Anfrage, dass das Zentrenmanagement im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt entsteht. 294.000 Euro hat die Stadt Duisburg vom Land NRW erhalten, um gegen Leerstände in der Innenstadt vorzugehen. 99.000 Euro fließen davon nach Hochheide. Der Fokus liege dabei vor allem auf dem Bereich Geschäftsmanagements, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Die hohe Leerstandsquote im Stadtteilzentrum soll minimiert werden, aktuell gibt es in Hochheide 32 Leerstände.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Die Stadt plant ein externes Büro für die Aufgabe zu beauftragen, das verschiedene Schwerpunkte umsetzen soll. So sind Workshops mit Gewerbetreibenden, Eigentümern sowie Bürgern geplant. Dabei geht es um die "Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie zur Entwicklung des Nebenzentrums und Förderung selbsttragender Strukturen im Stadtteil", heißt es bei der Stadt. Auch die Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten zwischen den Werbetreibenden sollen stärker gefördert werden. Gemeinsame Werbeaktionen seien etwa möglich, ebenso ein stärkerer Fokus auf die Öffentlichkeitsarbeit.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier]

Ein Dauerproblem: Der hohe Leerstand in Hochheide. Diesen soll das Zentrenmanagement reduzieren. Ebenso soll die Nachnutzung der Lokale im Fokus stehen, um den "wirtschaftlichen Einbußen der Eigentümer entgegenzuwirken". Ein weiteres Angebot ist die Beratung für Eigentümer. Wie kann ich eine Verkaufsfläche marktgerecht und zeitgemäß gestalten? Wie ein vorhandenes Lokal modernisieren? Fragen, auf die das Management zukünftig Antworten geben soll.

Gibt es bereits Gespräche mit den Kaufleuten in Hochheide?

das für Fragen rund um die Stadtentwicklung als Anlaufstelle dient, stehe bereits im ständigen Austausch mit den Händlern vor Ort. Diese befürworten die Maßnahmen und die damit verbundenen Ziele, heißt es von Seiten der Stadt. "Die Einrichtung eines Zentrenmanagers ist auch ein Teilaspekt des neuen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes." Das Konzept, das die Stadt bereits in Auftrag gegeben hat, dient als Grundlage für die Förderung und Realisierung von Projekten in Hochheide.

Wie sieht der Zeitplan für das Zentrenmanagement Hochheide aus?

Aktuell gibt es das Management in Hochheide noch nicht. "In den kommenden Monaten werden die vergaberechtlichen Modalitäten geklärt und in einem nächsten Schritt die Leistung vergeben", erklärt die Stadt. Heißt: Einen verbindlichen Starttermin kann die Stadt noch nicht nennen.