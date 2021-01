Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Duisburg-Hochheide nach dem Täter.

Einbruch Einbrecher verletzt Frau in Duisburg-Hochheide und flüchtet

Duisburg-Homberg. Ein Einbrecher hat in Duisburg-Hochheide am Montag eine 24-Jährige verletzt. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Auf frischer Tat hat eine 24-jährige Frau am Montagmorgen (18. Januar) gegen 6.55 Uhr einen Einbrecher erwischt, der sich im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Hasenkamp" in Duisburg-Hochheide zu schaffen machte. Der Einbrecher hatte sich hinter der Kellertür versteckt, teilt die Polizei Duisburg mit.

Er schlug der 24-Jährigen die Tür ins Gesicht, als diese gerade den Raum betreten wollte. Anschließend rannte er aus dem Haus und flüchtete mit einem Damenfahrrad Richtung Friedhofsallee. Was gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Einbruch in Hochheide: Die Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Der Einbrecher war etwa 1,75 Meter groß und 16 bis 17 Jahre alt. Er hat eine schlanke Figur und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Mütze sowie dunkle Jeans und ein orange-bräunliches Oberteil.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203/2800 entgegen.