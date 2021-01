Einbruch Einbruch: Täter steigen in Duisburger Reihenhaus ein

Duisburg Unbekannte sind in ein Reihenhaus in Duisburg eingebrochen und mit ihrer Beute geflüchtet. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern.

Einbrecher sind am Montagnachmittag in ein Reihenhaus in Duisburg-Obermeiderich eingestiegen und haben dort unter anderem eine Fotoausrüstung gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr zu. Sie hebelten an der Straße Am Welschenhof die Haustür auf, erbeuteten die Fotoausrüstung sowie einen Laptop und flüchteten unbemerkt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Kripo Duisburg sucht nach Einbrechern

Die Kripo sucht nun nach den Einbrechern. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter 0203 280-0 entgegen.