Einsatz gegen Clans: Spielautomaten in Duisburg einkassiert

Duisburg. Die Polizei hat im Kampf gegen kriminelle Clans in Hochfeld und im Dellviertel drei Cafés kontrolliert. Hinweise auf illegales Glücksspiel.

Polizei, Stadt, Hauptzollamt und Steuerfahndung haben im Kampf gegen Clankriminalität am Freitagabend drei Cafés in Hochfeld und im Dellviertel kontrolliert. Zuvor hatte es Hinweise auf illegales Glückspiel gegeben.

An der Bachstraße stellten die Beamten zwei Spielautomaten sicher, zwei weitere kassierten sie an der Hochfeldstraße ein. Bei der dritten Kontrolle an der Wilhelm-Tell-Straße nahmen die Einsatzkräfte einen 58-Jährigen fest. Der Vorwurf gegen den Mann: Er soll sich illegal in Deutschland aufhalten und als Koch in dem Café arbeiten, das das Ordnungsamt wegen diverser Hygienemängel schloss und versiegelte.

Acht Strafanzeigen nach Einsatz gegen Clans

Die Bilanz des Einsatzes am späten Freitagabend: Den Behörden liegen nun acht Strafanzeigen vor, unter anderem wegen des illegalen Aufenthalts in Deutschland und Steuerhinterziehung.