Erdbeben trifft auch Duisburgs Partnerstadt Gaziantep schwer

Zwei schwere Erdbeben erschütterten am Montagmorgen Syrien und den Südosten der Türkei. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep.

Duisburg. Die schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben wohl auch Duisburgs Partnerstadt Gaziantep schwer getroffen. OB Link hat Hilfe zugesagt.

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien am frühen Montagmorgen hat auch Duisburgs Partnerstadt Gaziantep schwer getroffen. Allein in der Türkei wurden bislang mehr als 900 Todesopfer und 5300 Verletzte gezählt, teilte Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Vormittag mit.

Das Beben der Stärke 7,8 hatte sich um 4.17 Uhr (2.17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) ereignet und die Menschen im Schlaf überrascht. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS und auch des Geoforschungszentrums Potsdam lag sein Epizentrum in der Nähe der etwa zwei Millionen Einwohner zählenden Stadt Gaziantep, rund 60 Kilometer von der Grenze zu Syrien entfernt. Dutzende weitere Nachbeben erschütterten die Region.

Duisburgs OB Link zu Erdbeben bei Gaziantep: In Gedanken bei Hinterbliebenen und Duisburgern, die sich sorgen

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link kündigte am Montagvormittag via Facebook an: „Noch heute lasse ich im Austausch mit unserer Partnerstadt Gaziantep klären, wie wir dort vor Ort helfen können.“ Er habe am Morgen „direkt mit der türkischen Generalkonsulin telefoniert, meine Anteilnahme ausgedrückt und unsere Hilfe zugesagt“.

Weiter erklärte Link: „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der hunderten Toten und bei den Verletzten in Gaziantep und in der ganzen Region, aber auch bei allen Duisburgerinnen und Duisburgern, die sich um Freunde oder Familie sorgen.“

„Hürriyet“: Historische Burg in Gaziantep eingestürzt

Allein in der Türkei sollen mindestens 1700 Gebäude eingestürzt sein. In Gaziantep wurde der Zeitung „Hürriyet“ und der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge die Burg stark beschädigt. Sie ist ein Unesco-Weltkulturerbe. Und auch aus Gaziantep kursieren Bilder, auf denen Menschen teilweise in Decken gehüllt abtransportiert wurden. Wie in anderen betroffenen Städten der Region blieb auch der Flughafen in Gaziantep vorerst für zivile Flüge geschlossen.

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien Bilder aus beiden Ländern zeigten ein schweres Ausmaß der Verwüstung. Foto: - / AFP

Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas drückte ihr Mitgefühl in den sozialen Medien aus: „Die Bilder und Nachrichten, die uns von den schweren Erdbeben aus der Türkei und Syrien erreichen, machen auch mich sprachlos. Meine Gedanken sind bei den Opfern des Erdbebens und ihren Familien. Ihnen wünsche ich viel Kraft in diesen schweren Stunden. Betroffen ist auch die Partnerstadt Duisburgs Gaziantep. Ich bin überzeugt, gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Sören Link werden wir Duisburgerinnen und Duisburger tun, was wir können, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.“

Rasmus C. Beck, Geschäftsführer von Duisburg Business & Innovation (DBI), drückte seine Betroffenheit ebenfalls in einem Facebook-Post aus: „Die Meldung über das zweitstärkste Erdbeben in der Geschichte der #Türkei lassen uns in #Duisburg schockiert und in Trauer zurück. In unserer Partnerstadt #Gaziantep sind bisher 80 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern des Erdbebens und ihren Angehörigen. Geçmiş olsun Türkiye. Vefat edenlere rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. #Deprem“

Städtepartnerschaft verbindet Duisburg und Gaziantep seit 2005

Mit Gaziantep pflegt die Stadt Duisburg seit 2005 partnerschaftliche Beziehungen. Die Stadt hatte sich auf der Suche nach einer deutschen Partnerstadt auch an Duisburg gewandt. „Im November 2004 kam es auf der Grundlage vielfältiger Kontakte Duisburger Mitbürger, die ihre Wurzeln in der ostanatolischen Stadt haben, zu ersten freundschaftlichen Gesprächen mit der Stadtspitze Gazianteps, dessen Oberbürgermeister als Arzt einige Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet hatte“, blickt die Stadtverwaltung auf den Beginn der Städtepartnerschaft zurück: „Die speziellen Merkmale der Stadt versprachen lebendige Austauschbeziehungen, die den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Austausch fördern und zudem einen wichtigen Akzent für das multiethnische Zusammenleben in Duisburg setzen würden.“ (mit dpa und AFP)

Besuch einer Delegation aus der Partnerstadt Gaziantep in Duisburg im März 2014: Oberbürgermeister Sören Link empfing Gazianteps Oberbürgermeister Asim Güzelbey, der sich hier ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Foto: Lars Froehlich / WAZ FotoPool

