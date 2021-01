Zweimal in der Woche geht's für die künftige Sportklasse der Karl-Lehr-Schule in Wanheimerort zum Schwimmunterricht ins Schwimmstadion Duisburg.

Schule Erste Sportbetonte Realschule Duisburgs geht an den Start

Duisburg Im Schuljahr 21/22 können Kinder in der neuen Sportklasse der Karl-Lehr-Schule lernen. Schwimmunterricht steht anfangs im Vordergrund.

Die Karl-Lehr-Schule in Wanheimerort startet als „Sportbetonte Schule“ ins Schuljahr 2021/22. Bei den Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler in der ersten Februarwoche können Eltern sportlich begabte Kinder erstmals für die neue Sportklasse anmelden.

Die Idee, die erste zu werden, existiert schon länger. Jetzt haben Lehrer, Eltern und Schulamt zugestimmt, es kann losgehen. Die Sportklasse wird nach den Sommerferien dreimal in der Woche jeweils 60 Minuten im Schulfach Sport unterrichtet. Am Anfang steht Schwimmen im Fokus. In Klasse 5 und 6 geht es zweimal die Woche ins Schwimmstadion Duisburg.

Kinder können Sportarten wie Eishockey, Squash oder Taekwondo ausprobieren

Dazu kommt eine AG am Nachmittag. Hier können die Schüler verschiedene Sportarten ausprobieren: Eishockey, Squash, Taekwondo und Kung Fu oder Wasserball, alle sechs Wochen wechseln die Kinder zu einer neuen Sportart. Die verpflichtende Arbeitsgemeinschaft organisiert Schulleiter Stan Orlovic zusammen mit den Vereinen im Umfeld. Alle Sportstätten sind fußläufig zu erreichen.

Der eigentlich vorgesehene Eignungstest fällt wegen Corona aus. Die Kandidaten für die Sportklasse müssen aber auf jeden Fall dokumentieren, dass sie schwimmen können, mindestens das Seepferdchen wird erwartet. Außerdem sollten die künftigen Sportschüler in einem Sportverein aktiv sein.

Eignungstest für die Neuen in Klasse 7

Ab Klasse 7 soll Sport auch als Hauptfach angeboten werden. Nach Klasse 6 haben Schüler die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden – entweder die Sportklasse zu verlassen oder neu hinzu zukommen. Für die Neuen ist ein Eignungstest geplant.

+++ Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden. +++

Im Vergleich zu den drei - das , die Gesamtschule Meiderich im Norden und die Lise-Meitner-Gesamtschule im Westen der Stadt – liegt die Messlatte an der Sportbetonten Karl-Lehr-Schule nicht so hoch. Die Talentsuche für den Leistungssport steht hier im Hintergrund.