Duisburg: Biokisten-Service vom Hof Enninghorst boomt

Duisburg. In Zeiten von Corona interessieren sich die Duisburger stärker dafür, wo die Lebensmittel herkommen. Der Hof Enninghorst bietet eine Biokiste an.

Auf Duisburgs einzigem Bioland-Hof haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Jeden Freitag schicken Landwirt Andy Enninghorst, seine Frau Christina und die Angestellte Barbara Pöss Vitamine in so genannten Biokisten auf die Reise. Je nach Saison kommt das Gemüse von eigenen Feldern.

Landwirtschaft ist auf dem Hof Ennighorst eine Familienangelegenheit. Andy und Christina Enninghorst haben den Betrieb im Jahr 2000 auf Bio umgestellt. Aber auch der Großvater und die Kinder helfen kräftig mit. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Vor 20 Jahren entschied sich der Agrar-Ingenieur an die Familientradition anzuknüpfen, stellte den Betrieb auf Bio um und hat beobachtet: „In Zeiten von Corona interessieren sich mehr Menschen dafür, wo die Lebensmittel herkommen.“ Die Nachfrage nach Biokisten steigt und auch in den kleinen Hofladen an der Oberen Holtener Straße kommen mehr Kunden, weil sich die Menschen hier nicht so drängen wie in anderen Supermärkten. Ebenso gut fürs Geschäft: „Es sind ja sonst immer mal wieder Leute in den Urlaub gefahren. Auch das fällt in diesem Jahr aus.“

In den Gewächshäusern reifen gerade Erdbeeren. Es ist noch etwas zu früh, um sie mit in die Kisten zu packen. „Es gibt Kundinnen, die wollen so genannte Stillkisten mit Gemüse, das nicht bläht. Andere sagen uns einen Betrag und wir können frei wählen“, beschreibt Christina Enninghorst, während Mitarbeiterin Barbara Pöss gerade die Paprika aufteilt. Was nicht in Röttgersbach wächst, wird von befreundeten Biohöfen zugekauft. Jeder Kiste liegen zudem ein Rezept bei, wie man das Gemüse am besten verarbeiten kann.

Um die strengen Auflagen für Bio-Betriebe einzuhalten, ragt außerdem Schilf in die Höhe. Der kommt, klein gehäkselt, auf die Erdbeerpflanzen, damit sie schön trocken bleiben. So stellt Enninghorst den vorgeschriebenen geschlossenen Kreislauf sicher.

Ab zehn Euro gibt’s das Abo. Geliefert wird in benachbarte Stadtteile. Außerdem stehen die Enninghorsts samstags auf dem Wochenmarkt in Sterkrade. Nähere Infos gibt’s telefonisch unter 0203/984086011