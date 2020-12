Ev. Kirche in Duisburg-Walsum sagt Präsenzgottesdienste ab

Evangelische Christen aus Duisburg-Walsum treffen sich an Weihnachten wegen Corona nicht in den Kirchen zum Gottesdienst. Aber es gibt viele Alternativen.

Duisburg-Walsum Die Ev. Kirche in Duisburg-Walsum sagt Präsenzgottesdienste zu Weihnachten ab. Es gibt für die Gläubigen Alternativen im Lockdown.

Die Evangelische Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade hat nun doch entschieden, alle Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar abzusagen. Die Idee der werde auf nächstes Jahr verschoben, teilt Pfarrer Andreas Mann mit.

Stattdessen wird es auf dem Youtube-Kanal „Evangelische Kirchengemeinde Walsum – Aldenrade“ einige Gottesdienste im Livestream zu sehen geben. Der Link ist auf der Webseite www.kirchengemeinde-aldenrade.de zu finden. An Heiligabend laufen die Gottesdienste um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 23 Uhr. Am ersten Weihnachtstag beginnt er um 10 Uhr.

Am 3. und 10. Januar veröffentlicht die Gemeinde Andachten als Podcasts auf der Homepage und für alle ohne Internetzugang als gedruckten Text in den Schaukästen.

Gottesdienste im Internet oder per Telefon verfolgen

Auch die sagt alle Gottesdienste bis in den Januar ab. Auf dem Youtube-Kanal „Evangelisch in Walsum“ wird es an den beiden Weihnachtstagen einen Livestream geben. Der am ersten beginnt um 9.30 Uhr, der am zweiten um 11 Uhr. Die Videos werden auch im Anschluss noch abrufbar sein.

Die Gottesdienste werden auch per Telefon zu verfolgen sein. Die Telefonnummer finden Gemeindemitglieder in den Schaukästen vor der Kirche und vorm Gemeindehaus. Auf der Internetseite www.walsum-vierlinden.de findet sich eine Anleitung für einen Weihnachtsgottesdienst für daheim.

Lichterweg an Heiligabend findet weiterhin statt

Der Lichterweg an Heiligabend soll wie geplant stattfinden, von 15 bis 17 Uhr am Martin-Niemöller-Haus und von 16 bis 18 Uhr an der Johanneskirche. Die Kirche bleibt während des Lockdowns zum Gebet geöffnet.