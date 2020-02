FDP-Fraktionschef Bies zu Kemmerich: „Das war kein Fehler“

Wilhelm Bies ist der Sprecher der FDP-Fraktion im Rat, und er ist „wirklich sehr wütend“. Der Grund: Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD, CDU und FDP am Mittwoch haben in Duisburg am Tag darauf Unbekannte die Fassade der FDP-Geschäftsstelle mit Vorwürfen an die Partei besprüht. Wegen der Schmiererei – Wortlaut: „FDP + Nazis Hand in Hand“ – ermittle laut Bies auch der Staatsschutz.

So „unfassbar wütend“ ist Bies, „dass mir und meiner Partei so etwas unterstellt wird. Wir sind durch und durch demokratisch und international! Der Vorwurf ist dümmlich und hanebüchen!“

Die Fassade des Gebäudes, an dem Kreisverband und Ratsfraktion der FDP Duisburg ihre Räume haben, wurde besprüht. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Sein Kreisvorsitzender Thomas Wolters rief Vorstandsmitglieder und Vorsitzende der Ortsverbände zu einem Treffen am Donnerstagabend zusammen, bei dem die Duisburger Liberalen eine offizielle Stellungnahme diskutieren und formulieren wollen, so Bies. Mit dieser werde sich die FDP Duisburg voraussichtlich am Freitag zu Wort melden.

FDP-Fraktionssprecher Bies: Empörung „unverhältnismäßig“

Vorab äußerte Bies auf Anfrage unserer Redaktion seine „persönliche Meinung“ zum Fall Kemmerich, die seiner Einschätzung nach die Mehrheit seiner Parteifreunde nicht teile.

Bies bewertet es nicht als Fehler, dass Kemmerich die Wahl zunächst annahm, obwohl ihm die AfD von „Der Flügel“-Mitbegründer Höcke zum Wahlsieg verholfen hatte: „In meinen Augen war das kein Fehler.“ Die AfD müsse „entweder verboten werden oder mit parlamentarischen Mitteln bekämpft. Aber man muss, finde ich, anerkennen, dass sie in Thüringen als demokratisch legitimierte Partei von vielen gewählt wurde.“ Die Empörung nach Kemmerichs Wahl sei darum „unverhältnismäßig“, so Bies. Was ihn auch stört: „Als die SPD mit der Nachfolgepartei von Honeckers SED zusammengearbeitet hat, gab es solch einen Aufschrei nicht.“

Wilhelm Bies betont gleichwohl: Hätte die FDP in Thüringen mit der AfD zusammengearbeitet, „wäre das für mich ein Grund gewesen, aus der FDP auszutreten.“