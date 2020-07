Feuerwehr-Einsatzwagen gerät in Duisburg in den Gegenverkehr

Der Geländewagen der Feuerwehr Duisburg schlitterte in Wanheimerort in den Gegenverkehr.

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr Duisburg ist am Mittwoch in Wanheimerort in einem Unfall verwickelt gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Geländewagen um 8 Uhr auf der Wanheimer Straße aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Renault zusammen, prallte gegen einen Ford und einen Poller.

Unfall in Duisburg: Zwei Männer ins Krankenhaus gebracht

Ein 48-Jähriger im Renault und der Fahrer des Einsatzwagens wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Der Geländewagen und der Renault mussten abgeschleppt werden. An dem Ford konnten Einsatzkräfte nur Kratzer feststellen.