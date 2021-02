Die Tennishalle von TC Grün-Weiß Walsum brannte vor rund zwei Monaten in Gänze aus.

Garagen Garagenhof in Duisburg-Walsum kann trotz Brand gebaut werden

Duisburg Der Brand der Tennishalle in Walsum ist noch ungeklärt. Der Plan, dort einen Garagenpark zu errichten, bleibt auf jeden Fall bestehen.

Der Garagenhof an der Römerstraße in Walsum soll wie geplant gebaut werden. auf dem Gelände Ende November habe keinen Einfluss darauf, versichert die Firma NisKap. Gerade haben Volker Nisbach und Nuh Kaplan, die beiden Männer hinter der Firma, die letzten Unterlagen bei der Stadt für den Bauantrag eingereicht. Auch Preise für den Abriss der Halle holen sie bereits ein. Die Polizei sucht unterdessen weiter nach Tatverdächtigen, denn man geht von Brandstiftung aus. Bisher haben die Zeugenaussagen noch nicht zum Täter geführt.

Volker Nisbach rechnet mit einem zügigen Baubeginn. Bisher sei die Resonanz auf den durchweg positiv gewesen. Anwohner wie der angrenzende Kleingartenverein und auch die Lokalpolitik seien froh, dass das herunter gekommene Gelände endlich saniert wird.

Walsumer Tennishalle ist komplett ausgebrannt

Für die Fertig-Garagen gibt es nach Aussage von Nisbach schon etliche Interessenten. Bisher haben sich die Duisburger noch nicht festgelegt, ob sie mit der Dorstener Firma Maxi-Garagen oder einem anderen Anbieter, etwa Mega-Garagen, zusammenarbeiten wollen. Garagenparks dieser Unternehmen gibt es bereits an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet, auch in Rheinhausen.

Erfahrungsgemäß würden die Garagen-Boxen, die in unterschiedlichen Größe zu haben sind, gerne von kleinen Handwerks-Firmen als Lagerfläche oder von Privatleuten zum Unterstellen von Wohnmobilen genutzt. Der Anfahrtsverkehr soll sich in Grenzen halten. Auswertungen von Maxi-Garagen ergeben demnach Werte von 0,5 Bewegungen pro Garage am Tag.

Die Tennishalle an der Ecke Römerstraße/Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße ist vollständig ausgebrannt. Die verkohlte Fassade verschlechtert den ohnehin desolaten Anblick der Tennisanlage umso mehr. Vom früheren Glanz ist nichts mehr übrig.

Planungsbüro erwartet keine Einwände für das Walsumer Projekt

Im Frühjahr sollen nach Vorstellungen von Niskap die Pläne für den neuen Garagenpark öffentlich ausgelegt werden. Das beauftragte Planungsbüro Stadt & Haus aus Essen geht davon aus, dass es bei der anschließenden Bürgerbeteiligung keine gravierenden Einwände geben wird. Die Bäume als Sichtschutz zur Kleingartenanlage und einem Nachbarhaus bleiben bestehen, das Umweltgutachten liegt vor.

Was mit den brach liegenden Tennisplätzen geschehen soll, ist noch unklar. Niskap wäre wohl an den Flächen interessiert, auch um die Zufahrt von vornherein großzügiger zu planen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]