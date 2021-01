Gartenhütte brennt in Duisburg-Rheinhausen komplett ab

Die Feuerwehr musste am Montag, 11. Januar, zum Brand einer Gartenhütte in Rheinhausen ausrücken.

Duisburg. Eine Laube im Garten eines Mehrfamilienhauses in Duisburg Rheinhausen ist am Montagabend in Flammen aufgegangen. Polizei sucht Zeugen.

Komplett abgebrannt ist eine Gartenhütte am Montagabend, 11. Januar, in Rheinhausen. Ein Anwohner, der die Flammen in der Laube eines Mehrfamilienhauses an der Brahmsstraße bemerkt hatte, alarmierte um 19.20 die Feuerwehr. Die konnte es aber nicht mehr verhindern, dass die Hütte vollständig niederbrannte. , bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Beobachtungen rund um das Haus und den Garten gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

