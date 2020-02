Geld für Schulfoto-Aufträge: Duisburger Schulen im Visier

Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit oder Korruption und Bestechung? Diese Frage klärt gerade das Bochumer Landgericht im Prozess gegen eine Gelsenkirchener Schulfoto-Firma. Gegen Aufträge sollen bundesweit rund 350 Schulen Zuwendungen erhalten haben. Auch zwei Duisburger Schulen stehen auf der Liste von Schulen aus der Region, die in den Fall verwickelt sind.

Weil Eltern bereit sind, für schöne Klassenfotos und Porträts ihrer Kinder viel Geld zu zahlen, ist der Markt ebenso lukrativ wie umkämpft. Im großen Stil soll die beklagte Gelsenkirchener Firma Schulen per Callcenter akquiriert haben. Dabei seien für die Erteilung von Aufträgen Zuwendungen in Form von Bargeld oder Gutscheinen geflossen, hat die Bochumer Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen ermittelt.

Anklage: 350.000 Euro „Spenden“ für 350 Schulen

Zwischen 2012 und 2018 sei der Fotograf so mit 350 Schulen ins Geschäft gekommen, mindestens 350.000 Euro sollen geflossen sein, trugen die Ankläger bei der Eröffnung des Verfahrens am vergangenen Freitag vor. Ein Teil des Umsatzes sei an die Schulen zurückgeflossen, die Zeche zahlten die Eltern über den Kaufpreis für die Fotos.

Um den Zusammenhang zum Fotoauftrag zu verschleiern, sollen „Spenden“ auch zeitversetzt an die Fördervereine der Schulen gegeben worden sein. Beamtenbestechung und Steuerhinterziehung sei das, argumentiert die Staatsanwaltschaft in ihrer 100-seitigen Anklageschrift. Sie beruft sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011, das bei solchen Geschäften den Verdacht der Bestechlichkeit nahelegt.https://www.waz.de/staedte/moers-und-umland/beim-schulfoto-prozess-gibt-es-ermittlungen-in-moers-id228498983.html

Verdacht der Bestechlichkeit: Ermittlungen gegen zwei Lehrer aus Duisburg

Dabei: Persönlich bereichert haben sich Lehrer offenbar nicht. Eine Feststellung, auf die der Verteidiger des Firmenchefs (63) Wert legt. Letztlich hätten doch die Schüler profitiert, argumentiert er.

Ermittlungsverfahren, etwa gegen Beteiligte am Moerser Gymnasium Rheinkamp, wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Gegen Zahlung einer Geldbuße wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Lehrer einer Duisburger Schule ebenfalls beendet, gegen einen Lehrer der zweiten Duisburger Schule wird ebenfalls ein Verfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit geführt, das noch andauert. Das teilte die Bochumer Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Vorgaben für Annahme von Zuwendungen vom Ministerium

Die Grenzen für die Annahme von Geschenken und Belohnungen durch die Schulen setzen das NRW-Schulministerium und die Bezirksregierung Düsseldorf. In den Schulleiter-Dienstbesprechungen sei „über die Gefahren der Vorteilsannahme, sensible Bereiche und die Abgrenzung zum legalen Sponsoring informiert“ worden, teilt die Behörde mit.

Das Ministerium setzte zuletzt Anfang 2018 durch eine schulrechtliche Handreichung klare Leitplanken: Demnach dürfen Lehrer „keine Belohnungen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder eine andere Person in Bezug auf ihre (ehemalige) dienstliche Tätigkeit annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Dienstvorgesetzten bzw. Arbeitgebers.“

Untersagt werden dabei explizit „besondere Vergünstigungen bei Privatgeschäften“ und die Annahme von Gutscheinen. Zuletzt hatte das Ministerium in einer Mail an die Schulen am 19. März 2019 „dringend empfohlen, auf die Entgegennahme jeglicher Gegenleistungen von Schulfotografen zu verzichten. Dies betrifft ausdrücklich auch Gegenleistungen an die Schule, den Förderverein oder die Schülerinnen und Schüler.“ Zu diesem Zeitpunkt waren aber die meisten der nun angeklagten Verstöße bereits geschehen.

Urteil am Landgericht Bochum im April

• Der Prozess gegen die Gelsenkirchener Fotofirma hat am vergangenen Freitag begonnen. Insgesamt sind dafür sieben Verhandlungstage angesetzt. Die nächsten folgen am 23., 25., 27. und 31. März.

• Das Urteil soll am Montag, 20. April, verkündet werden. Für die Tatbestände der Bestechung und Bestechlichkeit können Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verhängt werden.