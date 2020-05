Gericht verurteilt Duisburger Zahnärztin wegen Betruges

Den Kopf vor Problemen in den Sand zu stecken hat noch selten geholfen. Das musste sich eine Zahnärztin (38) vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz von der Staatsanwältin und vom Richter sagen lassen. Zwischen November 2014 und Dezember 2015 hatte die damalige Inhaberin einer Praxis im Duisburger Süden Zahnlabore, einen Kreditgeber und einen Kunden um insgesamt fast 57.000 Euro betrogen. Doch es war keine erhebliche kriminelle Energie, sondern schiere Leichtfertigkeit, die sie auf die Anklagebank brachte.

An zwei Zahnlabore hatte die Frau im Tatzeitraum in 70 Fällen Aufträge erteilt, obwohl ihr hätte klar sein müssen, dass sie gar nicht mehr in der Lage war, die Arbeiten zu bezahlen. Die Labore blieben auf Rechnungen im Gesamtwert von rund 23.000 Euro hocken. Noch schlimmer hatte die Praxis der Angeklagten einem Patienten mitgespielt: Der zahlte 2500 Euro für Implantate an, nur um wenige Tage später feststellen zu müssen, dass die Praxis inzwischen geschlossen war.

Angeklagte gestand: „Ich habe mich nicht um die Finanzen gekümmert“

„Ich habe mich nicht um finanzielle Dinge gekümmert“, gestand die Angeklagte unter Tränen. „Mein Mann war für das Kaufmännische zuständig.“ Allerdings gab die 38-Jährige zu, dass sie sich viel früher um die wirtschaftliche Situation ihrer Praxis hätte sorgen müssen. „Spätestens als ich Besuch vom Gerichtsvollzieher bekam, hätte mir alles klar sein müssen.“

Trotzdem hatte sie, auf Drängen ihres Mannes, auch noch einen Kreditvertrag unterschrieben, mit dem ein Projektentwickler 42.000 Euro zur Verfügung stellte. „Ich weiß nicht einmal, was eigentlich genau mit dem Geld passiert ist“, so die Ehefrau und Mutter, die sich ihr Studium mühsam erarbeitet hatte. Ihr Mann hatte 2012 darauf gedrängt, dass sich die bis dahin angestellte Zahnärztin selbstständig machte.

Trotz Bewährung könnten noch standesrechtliche Konsequenzen folgen

Das Schöffengericht verurteilte die bislang unbescholtene Frau zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Zu Gunsten der Angeklagten wurden das Geständnis und die lange Verfahrensdauer berücksichtigt. Doch für die Angeklagte ist die Sache deshalb noch längst nicht vorbei: Sie arbeitet inzwischen wieder als angestellte Zahnärztin, wird einen großen Teil ihres Einkommens aber durch Pfändung los. „Und ich muss noch immer um meine Zulassung bangen“, so die Angeklagte.