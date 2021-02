Geschäft „Liebe Blume“ eröffnet in Ruhrort trotz Lockdown

Duisburg-Ruhrort. Floristin Manuela Joormann eröffnet ihr eigenes Geschäft. Früher war sie mit ihrer Ape auf Märkten unterwegs. Die Ruhrorter freuen sich.

In Ruhrort gibt es wieder einen Blumenladen. „Liebe Blume“ hat in dieser Woche neu eröffnet. Manuela Joormann war bisher auf Wochenmärkten unterwegs und verkaufte dort von der Ladefläche ihres umgebauten italienischen Kleintransporters Rosen, Gerbera und alles, was das Leben bunt macht. Als sie nun erfuhr, dass ein Ladenlokal, in dem es bis vor kurzem noch einen Blumenladen gab, frei wurde, griff sie kurzentschlossen zu. Ruhrort kannte sie bereits, weil sie und ihr Mann sich im Repair-Café engagierten und Freunde in dem Hafenstadtteil wohnen.

Von einem neuerlichen Corona-Lockdown war allerdings noch nicht die Rede, als sie den Mietvertrag unterschrieben. Der kam erst in den Wochen danach. „Aber in Zeiten, in denen die Leute viel zu Hause sind, wollen sie es schön haben. Und dazu gehören meist auch ein paar Blumen“, ist sich Manuela Joormann sicher. Außerdem gehören zum Sortiment auch hübsche Kleinigkeiten, mit denen man seine Wohnung dekorieren kann. Schon als sie die Fenster abgeklebt hatten, hätten die ersten Nachbarn neugierig an die Scheibe geklopft, berichtet die Duissernerin.

Ladenlokal neu renoviert und im angesagten Vintage-Chic eingerichtet

„Wir haben hier alles vom Kopf auf die Füße gestellt. Nur die Fliesen sind drin geblieben“, erklärt die 44-Jährige, die früher als Angestellte im einem Blumengeschäft und später in einem Gartencenter gearbeitet hat. Als ihr Sohn größer wurde, schaffte sich das Paar eine Ape an und stand zum Beispiel auf dem Marina-Markt. „Das hat gut funktioniert. Die Leute waren ganz begeistert von unserer Ape“, erzählt sie lächelnd. Doch nun freut sie sich auf die neue Herausforderung in Ruhrort.

Eingerichtet ist das Ladenlokal im angesagten Vintage-Chic. Ihr Mann Veit Overdick hat viel selbst renoviert und zum Beispiel die Regale gebaut. In einer Ecke steht ein Tisch mit zwei älteren Stühlen. Eine nostalgische Uhr zeigt die Zeit an. Die ersten Sträuße warten schon auf die Kunden. „Schleierkraut war ja mal eine Zeit total out, aber mittlerweile ist es wieder super angesagt. Auf Hochzeiten wollen Bräute große Vasen nur mit Schleierkraut auf den Tischen haben.“ Grundsätzlich binde sie die Blumen eher zu lockeren Sträußen zusammen. „Wir bieten aber auch Trauerfloristik und Blumen zu allen anderen Gelegenheiten an.“

Langfristig, wenn es nach Corona wieder möglich ist, soll das Ladenlokal auch für kleine Veranstaltungen genutzt werden. Konzerte oder Lesungen seien denkbar – und auch bei den Aktivitäten, die sonst im Kreativquartier Ruhrort stattfinden, möchten sie sich beteiligen. Außerdem vermietet die Betreiberin kleine Fächer, in denen Kreative ihre Ware präsentieren können. Zwölf Euro pro Monat bekommt die Vermieterin, der Erlös geht an die Hersteller. Der erste Duisburger Honig ist bereits eingezogen. Er wird von Bienen rund um den Kaiserberg gesammelt. In einem anderen Fach warten Salz- und Gewürzmischungen. Ein paar Fächer sind noch frei. „Interessenten können sich melden.“

>> DIE ÖFFNUNGSZEITEN

Das Geschäft an der Harmoniestraße 13 hat von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 13 Uhr geöffnet. An besonderen Sonntagen, zum Beispiel, wenn Valentinstag oder Muttertag ist, bindet Manuela Joormann ebenfalls Sträuße.

„Es kann sein, dass wir die Zeiten noch einmal anpassen, wenn wir merken, dass zum Beispiel Dienstagnachmittag nicht viel los ist. Aber erstmal probieren wir es so.“

