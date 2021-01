Die Stadtbibliothek bleibt in allen Duisburger Stadtteilen geschlossen. Dafür wird der Service ausgeweitet.

Stadtbibliothek Geschlossene Stadtbibliothek in Duisburg bietet mehr Service

Duisburg. Weil die Stadtbibliothek in Duisburg weiter geschlossen bleibt, gibt es Medien "to go", oder sie werden sogar geliefert. Onleihe stets verfügbar.

Weil die und auch der Bücherbus in der Garage bleibt, wird ab Mittwoch, 13. Januar, wieder „Bibtogo“ angeboten: Medien können in der Zentralbibliothek und den Bezirksbibliotheken vorbestellt und abgeholt werden. Bis zu zehn Titel aus dem Medienkatalog der Bibliothek, die am Abholort vorrätig sind, stehen den Nutzern zur Verfügung.

Interessierte können aber auch allgemein angeben, was sie etwa über ein bestimmtes Thema erfahren möchten, oder Hörbücher für Vorschulkinder bestellen. Unterstützung gibt es auch, wenn es um die Recherche zum Beispiel für eine Facharbeit geht. Fürs Abholen und die Rückgabe werden Termine vereinbart. Der Service ist kostenlos, wenn ein gültiger Bibliotheksausweis vorliegt.

Bis zu fünf Medien kommen per Botenservice nach ganz Duisburg

Auch das Online-Angebot steht uneingeschränkt zur Verfügung. Wer keinen Bibliotheksausweis hat, kann für die Onleihe über die Homepage einen kostenlosen DigiPass beantragen, der bis zum 28. Februar gilt. Zudem wird bislang ein Angebot für Duisburger mit eingeschränkter Mobilität, ausgeweitet. Vorübergehend können Interessierte pro Lieferung bis zu fünf Bücher, Hörbücher, Filme oder Zeitschriften bestellen und nach Hause liefern lassen. Sie werden per Fahrrad gebracht und abgeholt. Die Leihfristen für Medien, die während der Schließung ablaufen, werden automatisch verlängert.

Informationen, wie die Büchereistandorte und Mitarbeiter zu erreichen sind, gibt es unter www.stadtbibliothek-duisburg.de, per Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de oder unter 0203 283-4218 (montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr).