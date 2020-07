Zwei 14-jährige Mädchen sollen auf dem Schulhof einer Duisburger Schule ein Klettergerüst in Brand gesetzt haben.

Polizei Grundschule in Duisburg: 14-Jährige zünden Klettergerüst an

Duisburg. Auf dem Schulhof einer Grundschule in Mittelmeiderich hat ein Klettergerüst gebrannt. Zwei Mädchen (14) sind wohl für Feuer verantwortlich.

Auf dem Schulhof der Grundschule an der Henrich-Bongers-Straße in Duisburg-Mittelmeiderich hat am Dienstagnachmittag ein Klettergerüst gebrannt. Zeugen hatten gegen 16.15 Uhr das Feuer bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Ein Zeuge berichtete den Beamten von zwei Mädchen, die er in der Nähe des Brandortes gesehen habe. Er konnte den Polizisten die Namen nennen, sodass das mit dem Fall betraute Kriminalkommissariat 11 die beiden Tatverdächtigen schnell ausfindig machen konnte. Die beiden 14-Jährigen gaben gegenüber den Beamten zu, dass sie das Feuer gelegt haben. Sie müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

