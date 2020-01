Haltestelle Im Schlenk: Nach Umbau kommt neuer Ärger auf

Die Haltestelle Im Schlenk ist barrierefrei. Vor allem für die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums Kranichhof ist das eine große Erleichterung. Doch jetzt macht sich neuer Unmut breit.

Viele Senioren haben Probleme beim Überqueren der Düsseldorfer Straße an der Haltestelle, vor allem jene, die auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Der Asphalt ist holperig, die Schienen ragen ein Stück aus dem Boden heraus und die Bordsteine sind nicht ganz flach. Hinzu kommt eine leichte Steigung hin zur Straßenmitte.

Bärbel van Lienden (63) lebt seit 2013 in dem Seniorenheim, ist aufgrund einer Unterschenkelamputation auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich bin hier her gezogen, weil ich vom Kranichhof aus schnell auf der Einkaufsstraße bin. Für mich war das eine ganz große Sache“, sagt sie. „Dass es jetzt so schwer ist, auf die andere Seite der Straße zu kommen, setzt mir sehr zu. Es kostet sehr viel Kraft, die Straße zu überqueren. Wenn ich dann vom Einkaufen zurück komme, ist es fast unmöglich ohne fremde Hilfe, da ich schwere Taschen an meinem Rollstuhl hängen habe“, sagt sie verzweifelt.

Der Fußweg weist eine Steigung und mehrere Kanten auf, die Bärbel van Lienden das Vorankommen mit ihrem Rollstuhl stark erschweren. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Die Rampe an der Haltestelle ist für viele auch etwas zu steil geraten

Anna Marqardt ist mit der Situation ebenso unzufrieden. Die Seniorin lebt auch im Kranichhof und kämpft sich mit ihrem Rollator über die Straße. „Wir alle haben uns sehr gefreut, als klar wurde, dass die Haltestelle barrierefrei wird, doch dass die Straße so schwer zu überqueren wird, hätten wir uns wohl alle nicht vorgestellt“, sagt sie. „Hier im Kranichhof gibt es sicher kaum jemanden, der ohne Probleme zur Haltestelle oder auf die andere Straßenseite kommt“, ist sie sicher. Ohnehin sei auch die Haltestelle nicht ganz so einfach zu erreichen wie zunächst erhofft. „Natürlich muss man jetzt keine Treppen mehr bewältigen, aber die Rampe ist recht steil. Dass ist auch nicht so einfach, da hoch zu kommen“, sagt sie.

Die Damen denken darüber nach, Unterschriften zu sammeln, um so auf die Probleme aufmerksam zu machen und einen weiteren Umbau zu erzwingen. „Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Wenn die Straße nicht noch umgebaut wird und es leichter wird, sie zu überqueren, werde ich wohl ausziehen müssen“, sagt van Lienden traurig. Die Stadt erklärt auf Nachfrage, dass die Straße noch nicht fertiggestellt sei. „Nach der Fertigstellung der Straßenbahnhaltestelle wird die Düsseldorfer Straße durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg komplett erneuert. Es wird eine neue Tragschicht und neuer Asphalt aufgetragen“, erklärt Stadtsprecher Sebastian Hiedels. Die Bordsteine werden allerdings so bleiben.

Arbeiten werden im Frühjahr bei besseren Witterungsverhältnissen fortgesetzt

Außerdem werde es bald einen weiteren Übergang geben, um die Haltestelle aus von der anderen Seite zu erreichen. Dafür werde auf der Nordseite der Haltestelle eine Ampel aufgestellt. „Dieser ist insbesondere für Bewohner des Seniorenheimes, aber auch für Fahrgäste, die von der Fischerstraße kommen, wichtig, da diese dann auf kürzestem Weg den Bahnsteig erreichen“, so Hiedels. „Sobald es die Witterungsverhältnisse wieder zulassen, werden die noch ausstehenden Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2020 ausgeführt.“