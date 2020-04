Helfen und Helfen lassen in der Corona-Krise

Ikea darf öffnen, Karstadt nicht. Die Entscheidung hat viel Unverständnis ausgelöst. Der Einzelhandelsverband spricht von einer diskriminierenden Lösung, die großen Handelsspieler wehren sich. Gestern zog Galeria Kaufhof Karstadt vor Gericht. Gerade für Duisburg mit Karstadt und Kaufhof in der Innenstadt ist die in der kommenden Woche erwartete Entscheidung von imenser Bedeutung. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum nicht die großen Kaufhäuser und Filialisten ihre Verkaufsfläche zumindest verkleinern können. Und an die Abstands- und Hygieneregeln können sich die Menschen bei Karstadt genauso wie bei Rewe um die Ecke halten – oder eben auch nicht. Und auch wenn Ikea auf der grünen Wiese liegt, kann ein voller Parkplatz vor dem Eingang genauso gefährlich werden, wie eine belebtere Königstraße. Es kommt hier wie da auf die Vernunft der Bürger an. Und die scheint in Duisburg groß zu sein. Vernunft, Disziplin und auch eine hohe Hilfsbereitschaft haben die Bürger in der Corona-Krise bereits bewiesen.

Vielerorts werden ehrenamtlich Masken für Pflegeheime genäht, die Feuerwehr kann täglich auf 200 ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr und ehrenamtlichen Hilfsorganisationen setzen, es gibt mehr Blutspender und nicht zu vergessen sind die vielen Aktionen der Nachbarschaftshilfe. Oberbürgermeister Sören Link dankt allen Helferinnen und Helfern für ihr so wichtiges Engagement in diesen Tagen. In den schweren Tagen der Corona-Pandemie habe Duisburg viel in die Wege geleitet, doch ohne die zahlreichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfer wäre vieles nicht möglich gewesen.

Das stimmt.

In der Corona-Krise wird mehr als deutlich, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft ist. Es ist gut zu wissen und beruhigend, dass sich so viele Menschen nicht davor scheuen, zu helfen, obwohl Corona jeden und damit auch sie treffen kann.

Allerdings muss Hilfe auch angenommen werden. Und gerade bei den gut gemeinten Nachbarschaftshilfen, ist die Resonanz bislang oft nur gering. Noch immer gehen viele ältere Menschen lieber alleine in den Supermarkt um die Ecke, als sich etwas vor die Tür stellen zu lassen. Das ist verständlich, weil die soziale Isolation auf Dauer niemandem gut tut – alten und kranken Menschen schon gar nicht. Dennoch sollten gerade Risikogruppen jetzt nicht unvernünftig werden und die eine oder andere Hilfe auch annehmen.