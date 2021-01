Hunderte Brautkleider aus Marxloher Geschäft gestohlen

Einbrecher haben den Lagerraum eines Brautmodengeschäfts in Duisburg-Marxloh ausgeräumt.

Duisburg Einbrecher haben in einem Brautmodengeschäft in Duisburg-Marxloh hunderte Hochzeitskleider, Schuhe und Anzüge geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Lagerraum eines Brautmodengeschäfts an der Hagedornstraße in Marxloh bedient. Wie die Polizei berichtet, nahmen die Diebe mehrere hundert Braut- und Abendkleider, Schuhe und Hochzeitsanzüge mit.

Polizei Duisburg fragt: Wer hat verdächtige Transportfahrzeuge gesehen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise ein oder mehrere größere Fahrzeuge in der Nähe des Geschäfts gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Einen ähnlichen Fall hatte es im vergangenen Sommer in Düsseldorf gegeben. Dort hatten die immer noch unbekannten Täter bei einem Einbruch in ein Brautmodengeschäft fast 400 Brautkleider gestohlen. Den Schaden bezifferte die Besitzerin damals auf rund 300.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Fall dauerten noch an, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.