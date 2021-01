6-Seen-Wedau: Was im Neubaugebiet 2021 schon fertig wird

Duisburg. Für 2021 plant die Gebag im Neubaugebiet 6-Seen-Wedau einige Fortschritte. Ein Datum ist für alle interessant, die dort ein Haus kaufen wollen.

Auch wenn das Projekt 6-Seen-Wedau auf viele Jahre angelegt ist: Schon in diesem Jahr soll einiges fertig werden. Besonders interessant für Im April will die Gebag mit der Vermarktung beginnen.

Die Anlage von Grünanlagen, Straßen und Ver- sowie Entsorgungsleitungen im ersten Bauabschnitt ist für den März geplant. Los geht's im Quartier Am Wasserturm. Hier kommen allerdings nur Investoren zum Zuge, sowohl für die geplante Wohnbebauung als auch für das neue Nahversorgungszentrum, dessen Investor etwa ab März seine Pläne bekanntgeben will.

Zweiter Bauabschnitt bei 6-Seen-Wedau: Neue Gartenstadt mit Wohnungen

Den zweiten Bauabschnitt will die Gebag im September angehen: mit dem Beginn der Haupterschließung für die Neue Gartenstadt. Auch hier richtet sich die Vermarktung an Investoren; der Rahmenplan sieht für dieses Viertel in 6-Seen-Wedau Wohnungen in zwei- bis viergeschossigen Häusern vor.

Weitere Eckpunkte für das Jahr 2021 sind nach Angaben der Gebag die Folgenden: Im ersten Quartal soll die alte Kleingartenanlage vollständig zurückgebaut und die neue Kleingartenanlage übergeben werden. Im September soll die Baustellenzufahrt von der Wedauer Brücke fertig sein, im November der Lärmschutzwall. Auf den Dezember kann sich der ETuS Wedau freuen: Dann wird sein neues Bootshaus fertig.

