Am Alten Angerbach: Letzter Abschnitt vorm Vermarktungsstart

So wird das Neubaugebiet Am Alten Angerbach einmal aussehen, wenn alle Grundstücke mit Häusern bebaut sind. Im begehrten Duisburger Stadtteil Huckingen entsteht auch eine Kita.

Duisburg. Im Neubaugebiet Am Alten Angerbach im beliebten Duisburger Süden wird 2021 viel gebaut. Im Frühjahr werden die letzten Grundstücke vermarktet.

2021 wird kräftig gebaut im Huckinger Neubaugebiet Am Alten Angerbach: Im Februar beginnen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt, noch im Frühjahr will die Gebag das Blockheizkraftwerk in Angriff nehmen. Die Kita wird ab März errichtet.Investoren und Häuslebauer freuen sich besonders auf den Sommer.

Kita im Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Duisburg bietet 80 Plätze

Fünf Gruppen mit insgesamt 80 Plätzen wird die neue Kita bieten. Innen können sich die Kleinen auf 900 Quadratmetern austoben, draußen auf 1500 Quadratmetern. Als Träger stehen die Zaubersterne fest. Sie sind in Duisburg als Träger bekannt, der auf Mehrsprachigkeit und Inklusion setzt. Mit dem Baustart der Kita im März liegt die Gebag voll im Plan. Eröffnung soll im Sommer 2022 sein.

Ebenfalls nach Plan läuft die Entstehung des Blockheizkraftwerks (BHKW), das zahlreiche Häuser im ersten und zweiten Bauabschnitt mit Energie versorgen soll. Ende des Jahres 2021 sollen von hier Strom und Wärme in die neue Siedlung fließen. Betreiben soll das BHKW die Stadttochter DVV.

Gebag startet Vermarktung des letzten Bauabschnitts im Frühjahr

Für das Frühjahr plant die Gebag den Vertriebsstart des dritten und letzten Bauabschnitts Am Alten Angerbach. Wie die Vermarktung abläuft, dazu gibt es noch keine Information. Fest steht laut Gebag nur: Ein Losverfahren gibt es dieses Mal nicht. Die schon verkauften Grundstücke für Privatkäufer hatten im Schnitt 300.000 Euro gekostet.

Die Baufelder aus den ersten beiden Bauabschnitten sollen im Sommer an Investoren und Endkunden übergeben werden. Sie können dann ihrerseits mit dem Bau loslegen: Am Ende sollen im Neubaugebiet knapp 100 Doppelhaushälften, 125 Einfamilienhäuser und 35 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen.

