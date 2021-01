Duisburg bekommt eine neue Seniorenwohnanlage mit Apartments

In der neuen Seniorenwohnanlage in Duisburg-Neudorf, hier in einer Computer-Animation, soll es über 100 seniorengerechte, barrierefreie Servicewohnungen geben.

Duisburg. Über 100 Servicewohnungen und eine Tagespflege entstehen in Duisburg-Neudorf. Die Anlage ist schon verkauft, der Betreiber steht bereits fest.

Neudorf bekommt eine neue Wohnanlage für Senioren-Apartments: An der Koloniestraße entstehen mehr als 100 altengerechte und barrierefreie Wohnungen. Auch eine Tagespflege wird es geben. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2021 geplant.

7500 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 109 Wohnungen; dazu 25 Tagespflegeplätze, eine Sozialstation und ein Café: Die neue Anlage ist ein großes Projekt. Die Wohnungen sollen durchschnittlich 60 Quadratmeter groß sein. 79 Pkw-Stellplätze wird es geben, davon 53 in einer Tiefgarage. Das Café im Erdgeschoss soll nicht nur den Bewohnern offenstehen, sondern jedermann.

Seniorenwohnanlage Nido in Duisburg-Neudorf verspricht "hochwertige Servicewohnungen"

Betrieben wird die neue Seniorenwohnanlage unter dem Begriff Nido, wie auch . Hinter dem Wort, das auf Italienisch und Spanisch „Nest“ bedeutet, verbirgt sich ein Wohnstandard für Senioren, den die Duisburger Blankbau-Gruppe gemeinsam mit dem Projektentwickler GMP aus Nordhorn entwickelt hat.

Blankbau verspricht für das Nido an der Koloniestraße „hochwertige Servicewohnungen“, die sich auf bis zu sechs Geschosse verteilen. Zur Straße hin präsentiert sich auf Illustrationen eine einheitlich hohe Front; hinten raus soll das Bauwerk zwischen zwei und sechs Etagen hoch werden. Balkone und Terrassen sollen sich auf unterschiedliche Höhen verteilen. Das neue Gebäude entsteht an der Koloniestraße 97-99, dort werden zurzeit die bestehenden Gebäude abgerissen.

Betreiber der Seniorenwohnanlage Nido in Duisburg ist die Procuritas Gruppe

Betreiber des Nido ist die Procuritas Gruppe. Sie ist in Duisburg bereits präsent: Hier betreibt die Gruppe mit dem Haus Marxloh, dem Haus am See und dem Haus am Biegerpark drei Seniorenheime sowie einen ambulanten Pflegedienst. Laut HTIM hat Procuritas für das Neudorfer Nido einen Vertrag über 20 Jahre unterschrieben. Fertig werden soll das Projekt an der Koloniestraße im ersten Quartal 2023.

Ebenso wie das Buchholzer Nido ist auch die Neudorfer Variante Bestandteil eines Fonds. Erworben hat beide Seniorenwohnprojekte die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM) für ihren Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“, der auf altersgerechte Wohnformen spezialisiert ist. Der Kaufpreis für das vergleichbar große Buchholzer Nido betrug 27 Millionen Euro.

Laut Sebastian Schlansky, Leiter Gesundheitsimmobilien bei HTIM, gibt es in Duisburg „eine große Nachfrage nach einem bedarfsgerechten Wohnangebot für Senioren“. Duisburg gehöre bundesweit zu den drei Standorten mit dem geringsten Versorgungsangebot für betreutes Wohnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

