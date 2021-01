Seniorenwohnanlage im Duisburger Süden: Betreiber steht fest

Duisburg. 108 Servicewohnungen für Senioren werden gerade in Duisburg-Buchholz gebaut. Jetzt steht der Betreiber fest. Er ist in Duisburg kein Unbekannter.

Der Betreiber des millionenschweren Projekts Nido in steht fest: Es handelt sich um die in Duisburg bereits bekannte Procuritas-Gruppe. 2022 soll die Anlage fertig sein.

Im Herbst 2020 war Baubeginn für die 108 seniorengerechten und barrierefreien Wohnungen, die sich auf 8500 Quadratmeter Wohnfläche verteilen. Sie sollen jeweils zwei bis drei Zimmer haben und sich um einen begrünten Innenhof verteilen. Zusätzlich zu den Servicewohnungen ist eine Tagespflege mit 20 Plätzen vorgesehen. Im Erdgeschoss ist außerdem öffentlich zugängliche Gastronomie geplant. Parkplätze wird es in einer Tiefgarage geben.

Nido-Seniorenwohnen-Betreiber Procuritas ist in Duisburg bereits bekannt

Nido-Betreiber Procuritas ist in Duisburg bereits präsent: Hier betreibt die Gruppe mit dem Haus Marxloh, dem Haus am See und dem Haus am Biegerpark drei Seniorenheime sowie einen ambulanten Pflegedienst.

In Neudorf entsteht an der Koloniestraße ein vergleichbares Nido-Objekt mit mehr als 100 Servicewohnungen für Senioren. Auch hier ist Procuritas der Betreiber. Beide Nido-Häuser sind Bestandteil des Fonds „Hamburg Team Wohnen 70+“, der auf altersgerechte Wohnformen spezialisiert ist. Aufgelegt hat ihn die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM).

