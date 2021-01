Sparkassen-Neubau in Duisburg: Fitnessanbieter ziehen ein

Duisburg. Überraschung beim Sparkassen-Neubau im Duisburger Süden: Neben der neuen Filiale ziehen auch zwei Anbieter aus dem Bereich Fitness und Reha ein.

Am Sittardsberg haben die Vorarbeiten für den Bau des neuen Sparkassen-Centers begonnen. Damit bekommt der Duisburger Süden nicht nur eine neue, zentrale Filiale als Ersatz für zahlreiche weggefallene, sondern auch ein Angebot jenseits des Bankengeschäfts: In das neue Gebäude ziehen auch je ein Anbieter für Fitness und Reha ein.

Sparkasse beginnt noch im Januar 2021 mit dem Neubau in Duisburg

Die alten Gebäude auf dem Grundstück sind abgerissen, das Gelände ist gerodet. Noch in diesem Monat soll Baubeginn sein für das neue Privatkunden-Center Sittardsberg. Sieben Etagen wird der Neubau hoch, 1600 Quadratmeter groß wird die neue Sparkassen-Filiale - damit nimmt sie mehr als die Hälfte der gesamten Nutzungsfläche ein. 30 Mitarbeiter sollen sich hier in Zukunft um die finanziellen Belange der Sparkassenkunden kümmern.

Die neue Sparkassen-Filiale ersetzt zahlreiche Niederlassungen, die von der Sparkasse im Duisburger Süden in den vergangenen Jahren geschlossen wurden. Von ursprünglich sieben Geschäftsstellen bleiben bis 2022 nur noch zwei: die Filiale in Großenbaum und der Neubau am Sittardsberg in Buchholz. Wer dort nicht hinkommt, muss auf den Sparkassen-Bus umstellen oder seine Geldgeschäfte per Telefon, Internet oder App erledigen.

In den Sparkassen-Neubau ziehen auch Fitness und Rehasport ein

1300 der insgesamt 2900 Quadratmeter Nutzfläche werden nichts mit der Sparkasse zu tun haben: Sie sind laut Baugenehmigung zwei Anbietern aus dem Bereich Fitness und Reha vorbehalten. Zu den Betreibern und dem konkreten Angebot macht die Sparkasse noch keine Angaben.

Interessant dürfte die Lage besonders für Anbieter aus der Gesundheitsbranche sein: Direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet sich . Zu dessen 13 Facharztpraxen zählt auch ein Orthopäde und Sportmediziner.

Neues Privatkunden-Center der Sparkasse soll im Herbst 2022 fertig sein

In anderthalb Jahren soll es in Buchholz Geld und Trainingsmöglichkeiten geben: Die Sparkasse plant, das neue Service-Center bis Herbst 2022 fertig zu stellen. Ein Sprecher weist allerdings darauf hin, es "könnten durch die Corona-Pandemie heute noch nicht absehbare Verzögerungen auftreten".

Noch keine Angaben macht die Sparkasse Duisburg zur Höhe ihres Investments in die neue Filiale. Stadtweit will das Geldinstitut für seinen Umbau in Duisburg, der die Anzahl der Filialen auf die Hälfte reduziert, bis 2022 nach eigenen Angaben 300 Millionen Euro ausgeben.

Wie das neue Gebäude aussehen soll, bleibt ebenfalls noch ein Geheimnis der Sparkasse: Eine geeignete Visualisierung des aktuellen Planungsstandes liege noch nicht vor.

