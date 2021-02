Mit mehr als 100 Einsätzen pro Jahr müssen die neuen Bewohner des Theisen-Areals in Duisburg-Hochfeld rechnen, wenn die Feuerwehr ihren Standort mitten im Wohngebiet behält.

Lärmproblem Theisen-Gelände in Hochfeld: unten Feuerwehr, oben Lofts

Duisburg. 200 neue Wohnungen plant die Gebag auf dem ehemaligen Theisen-Gelände in Duisburg-Hochfeld. Mitten im Wohngebiet liegt aber eine Feuerwehrwache.

200 neue Wohnungen will die Gebag auf dem ehemaligen Theisen-Gelände in Duisburg-Hochfeld errichten. Bleibt es beim aktuellen Stand der Pläne, steht ein Nachbar schon fest: Mitten auf dem Gelände befindet sich ein Standort des Löschzugs 110 der Freiwilligen Feuerwehr.

Laut Siegerentwurf für die Gestaltung des Neubaugebiets soll die Freiwillige Feuerwehr an ihrem Standort bleiben. „Feuerwehr-Solitär mit Loftnutzung“ heißt das Gebäude der Friedenstraße 9 dort. Auf Nachfrage bestätigt die Gebag: „Der Entwurf sieht zurzeit die Integration der Feuerwache in das Gebäude vor.“

Hochfelder Feuerwehr-Löschzug rückt zu über 100 Einsätzen im Jahr aus

Unten Feuerwehr, oben Lofts: Das könnte laut werden. Der Löschzug 110 der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt die Berufsfeuerwehr. Er ist in den Jahren 2018 bis 2020 nach Angaben der Stadt Duisburg in 333 Fällen zu Einsätzen ausgerückt, also mehr als 100-mal pro Jahr. Für die Bewohner des Neubaugebiets würde das bedeuten: Alle drei, vier Tage fahren Feuerwehrwagen zum Einsatz – mitten durchs Wohngebiet.

So stellt sich der Siegerentwurf die Wohnungen auf dem ehemaligen Theisen-Gelände in Duisburg-Hochfeld vor. Foto: Schönborn Schmitz

Wohnungsinteressenten dürfen aber hoffen, dass es doch nicht beim bisherigen Standort bleibt. Stadtsprecher Sebastian Hiedels sagt, der „konkrete Standort der Freiwilligen Feuerwehr“ werde „erst im weiteren Verlauf des Verfahrens festgelegt“, unter anderem nach Vorgaben des sogenannten Brandschutzbedarfsplans. Dort wird das Gebäude von 1964 als „mangelhaft“ eingestuft, ein Neubau sei nötig.

Ob die Feuerwehr auf dem Theisen-Gelände bleibt, steht noch nicht fest

Ob auf dem Theisen-Areal oder an anderer Stelle, dazu gibt es noch keine Angaben. Die Gebag weist allerdings auf eine Empfehlung der Jury hin, die den Siegerentwurf gekürt hat: Demnach soll der Standort der Freiwilligen Feuerwehr überprüft werden.

