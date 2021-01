In Duisburg wurden im Jahr 2020 erneut weniger Babys geboren

Duisburg. Die Zahl der Geburten war 2020 in Duisburg im dritten Jahr in Folge rückläufig. Das Minus ist deutlich höher als der Landesschnitt.

In Duisburg wurden 2020 weniger Kinder geboren als im Vorjahr. Einer Schätzung des Statistischen Landesamts IT NRW zu Folge lag die Zahl der Geburten bei etwa 4840 - das wären 246 Geburten weniger als noch 2019 und entspräche einem Rückgang von 4,8 Prozent. Der Trend ist in ganz Nordrhein-Westfalen rückläufig; das Minus in Duisburg liegt jedoch über dem Landesdurchschnitt.

Damit kommen in der Stadt an Rhein und Ruhr zum dritten Mal in Folge weniger Babys auf die Welt. In den fünf Jahren vor 2018 war es genau andersrum, als die Zahl der Geburten kontinuierlich stieg. Die Entwicklung geht von 4083 Geburten im Jahr 2012 über 5180 Geburten im Jahr 2017 zu nun also voraussichtlich 4840 Geburten im Jahr 2020.

Geburtenrückgang in Duisburg deutlich über dem Trend des Ruhrgebiets

Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik mit weiteren Angaben stehen voraussichtlich im kommenden Juni zur Verfügung.

Den landesweit höchsten Zuwachs prognostizieren die Statistiker für den Kreis Höxter (+ 8,2 Prozent) sowie für Mönchengladbach und den Kreis Coesfeld (beide + 5,4 Prozent); die stärksten Rückgänge soll es in Krefeld (- 6,4 Prozent) und Köln (- 5,5 Prozent) geben.

Insgesamt sollen in NRW etwa 169.140 Kinder auf die Welt gekommen sein; das wären rund 1250 (0,7 Prozent) weniger als noch 2019 (170.391). Im Ruhrgebiet wird die Geburtenzahl mit 47.830 voraussichtlich um 0,8 Prozent niedriger ausfallen als im Jahr zuvor.

