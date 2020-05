Innovationspreis für Duisburger Thyssenkrupp-Drohne

Duisburg. Thyssenkrupp erprobt auf dem Werksgelände in Duisburg Transportdrohnen. Die „Stahlbiene“ wurde nun mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Bei Thyssenkrupp wird sie liebevoll „die Stahlbiene“ genannt: die Liefer-Drohne DelivAIRy. Regelmäßig macht sie sich auf den Weg und liefert Proben über das Werksgelände in Duisburg zur Weiterverarbeitung ins Labor. Am Dienstag wurde die fleißige Biene mit dem Innovationspreis Reallabore des Bundeswirtschaftsministeriums in der Kategorie ‚Einblicke‘ ausgezeichnet. Den Preis verlieh die fünfköpfige Experten-Jury rund um Thomas Jarzombek, Beauftragter der Bundesregierung für Digitale Wirtschaft und Start-ups, in einer Online-Zeremonie.

Sobald die Transportbox mit einem patentierten Greifmechanismus an der Drohne befestigt ist, kann sie per Knopfdruck an ihren Zielort geschickt werden. Foto: Foto: ThyssenKrupp Steel

Projekt mit Kasseler Start-up

Der fliegende Bote ist Teil des gemeinsamen Projektes des Kasseler Start-Ups Doks Innovation GmbH und Thyssenkrupp Steel (TKS) zur Erprobung von drohnengestützten Lieferprozessen auf dem Werksgelände. „Dort bietet sich ein Anwendungsfall fern ab von Last-Mile-Delivery, der bereits heute umsetzbar ist“, weiß Benjamin Federmann, Gründer und Geschäftsführer von Doks Innovation, „so können wir zukunftsweisende Technologien bereits heute unter realen Bedingungen erproben und etablieren.“

Für TKS-Vorstandssprecher Bernhard Osburg ist die Transportdrohne ein konkretes und sichtbares Beispiel für Digitalisierung im Industrie-Alltag: „Dieses Projekt macht den Transport nicht nur modern und digital, sondern auch nachhaltig, effizienter und sicherer.“

Wirtschaftsminister Altmaier lobt die Preisträger

„Den Preisträgern des Innovationspreises gelingt es, digitale Technologien wie künstliche Intelligenz oder Blockchain im Reallabor in die konkrete Anwendung zu bringen“, lobte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Sie machten damit anderen Mut, eigene Innovationsprojekte umzusetzen. Die Politik sei gefragt, die nötigen Freiräume für derartige Projekte zu schaffen, so der Minister weiter.

Sollte sich der Flugroboter beim Laborproben-Transport bewähren, könnte er auch in anderen Bereichen der internen Logistik zum Einsatz kommen, glaubt TKS-Projektleiter Dr. Thomas Lostak. „Die Drohne lässt sich individuell per App anfordern. Die Auslieferung zeitkritischer Sendungen auf unserem Duisburger Werksgelände können wir damit voll automatisieren und digitalisieren“, erklärt der Teamleiter im Innovationsbereich von Thyssenkrupp Steel.