Inzidenz nur in zwei Duisburger Bezirken über NRW-Schnitt

Duisburg. In allen Stadtbezirken wurden weniger neue Corona-Fälle erfasst als in der Woche zuvor. Nur noch zwei Inzidenzwerte liegen über dem NRW-Schnitt.

Auch in allen sieben Stadtbezirken sind vom 11. bis 17. Januar weniger neue Corona-Fälle erfasst worden als in der Woche zuvor. Die drei Bezirke nördlich der Ruhr waren im jüngsten Erhebungszeitraum erneut am stärksten belastet. Zum zweiten Mal binnen acht Wochen wurden die meisten Neuinfektionen in Meiderich/Beeck registriert.

Dort sank die Sieben-Tage-Inzidenz zwar auch um 12,3, lag somit jedoch noch immer bei 188,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Wie dort lag der Inzidenzwert auch im benachbarten Bezirk Hamborn (154,9) und erneut in Walsum (119,2) vom 11. bis 17. Januar über der Duisburger Durchschnittsinzidenz von 118,2. Selbst Walsum verzeichnete in diesem Zeitraum allerdings weniger Neuinfektionen als die kreisfreien Städte und ländlichen Kreise in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt (NRW-Inzidenz: 121, siehe Grafik am Textende).

Corona in Duisburg: Größtes Infektionsrisiko in den Hamborner Stadtteilen

Nach den innerstädtischen Statistiken, die die Stadtverwaltung seit Ende November veröffentlicht, hatten die Menschen im Bezirk Hamborn bislang in fünf Wochen das höchste Infektionsrisiko, die Bewohner von Meiderich/Beeck in nunmehr zwei Wochen, die Einwohner der Rheinhauser Stadtteile einmal (siehe Tabelle unten).

Die anteilig wenigsten neuen Fälle wurden zuletzt in den Bezirken Mitte (67,7) und Süd (89,1) registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Duisburger Stadtmitte war zum fünften Mal die niedrigste.

Stadtbezirk: 7-Tage-Inzidenz/Fallzahl 11.-17. Januar (7-Tage-Inzidenz/Fallzahl 4.1.-10.1.)

Meiderich/Beeck: 188,5 / 137 (200,8 / 146)

188,5 / 137 (200,8 / 146) Hamborn: 154,9 / 117 (218,5/165)

154,9 / 117 (218,5/165) NRW: 121,0 (150,0)

Walsum: 119,2 / 60 (186,7 / 94)

119,2 / 60 (186,7 / 94) Duisburg: 118,2 / 591 (161/805)

Rheinhausen: 115,1 / 90 (168,8/132)

115,1 / 90 (168,8/132) Homberg/Ruhrort/Baerl: 95,4 / 39 (114,9/47)

95,4 / 39 (114,9/47) Süd: 89,1 / 65 (137/100)

89,1 / 65 (137/100) Mitte: 67,7 / 74 (100,7/110)

