Ironman Duisburg: Start-Hoffnung wächst – Athleten zweifeln

Eigentlich sollte der Ironman 70.3-Triathlon am 23. August in Duisburg starten. Dann kam die Corona-Pandemie. Statt den Wettkampf abzusagen, plant der Veranstalter aber eine Verschiebung in den Herbst. Anvisiert ist ein Termin im Oktober – Athleten äußern jedoch Bedenken.

„Ich glaube nicht, dass der Ironman stattfindet“, sagt Marcus Kintzel, Mitglied im Lauf-Club Duisburg. Der Ironman sollte der Abschluss seiner Laufsaison werden, doch Corona hat seine sportlichen Pläne schon durchkreuzt. Der 100-Kilometer-Lauf der TorTour de Ruhr im Mai fiel für den erfahrenen Ausdauerathleten ins Wasser. Das Rennen wurde abgesagt.

Ironman 70.3-Triathlon in Duisburg: „Planungen schon weit fortgeschritten“

Zwar trainiert er noch weiter, geht 60 bis 100 Kilometer in der Woche laufen, „doch ohne sicheres Ziel ist es schwierig mit der Motivation“, sagt der 50-Jährige. Zwei Monate vor dem eigentlichen Start des Ironmans hätte er die Intensität seines Trainings bereits gesteigert. Doch die Zweifel am Start hemmen den Sportler. Das berichten ihm auch andere Ironman-Starter.

Unmut über die ungewisse Trainingslage kann der Veranstalter Ironman Germany nachvollziehen. Doch scheinbar heißt es hier wie im Wettkampf: durchhalten. „Wir sind in einem engen Austausch mit der Stadt Duisburg und DuisburgSport“, teilt eine Sprecherin mit. Anvisiert ist ein Termin im Oktober: „Hierbei sind die Planungen schon weit fortgeschritten.“

Triathlonverband erarbeitet Konzept für die Durchführung von Wettkämpfen

Bei all der Ungewissheit gibt es einen weiteren Hoffnungsschimmer für einen Wettkampf-Start in Duisburg. Die Deutsche Triathlon Union (DTU) hat in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden ein Konzept zur Durchführung eines Wettkampfes bei Kontaktbeschränkungen erarbeitet. Das 18-seitige Papier listet unterschiedliche Maßnahmen für die Disziplinen Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren sowie Sicherheitsvorkehrungen an der Strecke auf.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Auf dem Rad gilt etwa ein Windschattenfahrverbot, auch beim Überholen muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Beim Schwimmstart gilt: Statt Wellenstarts mit mehreren 100 Teilnehmern sind sogenannte Rolling Starts vorgehen. Alle fünf Sekunden würden drei Athleten auf drei getrennten Startkanälen ins Wasser gehen. Dadurch käme es zu einer Entzerrung des Teilnehmerfeldes zu Beginn des Rennens.

Ironman 70.3-Triathlon in Duisburg: Athlet vermutet „Hinhaltetaktik“

Der Veranstalter ist im „engen Austausch“ mit der DTU, heißt es: „Zusätzlich erarbeiten wir gerade ein eigenes Hygiene- und Sicherheitskonzept, welches den speziellen Anforderungen eines Ironman-Rennens gerecht wird.“ Gerade mit Blick auf die Wechselzonen gilt es, Herausforderungen zu meistern.

Marcus Kintzel ist indes froh, wenn er das Lauf-Training in Gruppen im Verein Mitte Juni „zaghaft“ wieder aufnehmen kann. Für den Läufer ein erster Schritt zur neuen Normalität – die aber noch Meilenweit von einem Ironman-Start mit über 2000 Athleten entfernt ist.

In der Verschiebung des Ironman 70.3-Triathlon in Duisburg vermutet er eine „Hinhaltetaktik“, damit die Veranstalter Startgelder nicht zurückzahlen müssen. Auf die Frage, welche Möglichkeiten der Rückerstattung es bei einer Absage geben soll, antwortete der Veranstalter nur: „Aktuell arbeiten wir Tag für Tag daran, dass ein Wettkampf stattfinden kann.“