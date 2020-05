Kino: Worauf sich Duisburger freuen können, und worauf nicht

Duisburg. Das Filmforum öffnet am 30. Mai nicht. Aber: Die Pläne für ein Sommerkino im Kleinformat trotz Corona werden konkreter – im Landschaftspark Nord.

Über den Hoffnungen von Kinofans, dass die Lichtspielhäuser in NRW ab dem 30. Mai wieder öffnen dürfen, scheint sich der Vorhang zu senken. In Duisburg schimmert allerdings ein Silberstreif auf der Leinwand: Ein Sommerkino im Kleinformat deutet sich an – und das „für Wochen und Monate“, wie das Filmforum auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt.

Duisburg: Keine Wiedereröffnung nach Corona für das Filmforum am 30. Mai

Das Filmforum selber wird am 30. Mai nicht wieder öffnen. Grund dafür ist unter anderem, dass die NRW-Landesregierung am Dienstag nicht wie geplant weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt hat. „Wenn wir nicht wissen, wie es laufen soll, werden wir sicher nicht zum 30. Mai spielen“, sagt Filmforum-Geschäftsführer Michael Beckmann. „Wahrscheinlich auch in den Wochen danach nicht.“

Filmfreunde müssen trotzdem nicht den Kopf in den Fernseher stecken: Das Duisburger Filmforum plant in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspark Nord ein alternatives Kino im Landschaftspark. Die Abstimmung mit Gesundheits- und Ordnungsamt, wie dort die Corona-Beschränkungen eingehalten werden können, läuft zurzeit, so Beckmann weiter.

Es bleibt bei der Absage für das beliebte Duisburger Sommerkino im Landschaftspark

Das Konzept soll so gestaltet werden, dass die Veranstalter auch auf etwaige Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln reagieren können. Für das Sommerkino, wie die Duisburger aus aus den vergangenen Jahren gewohnt sind, bleibt es allerdings bei der Corona-bedingten Absage.

Wann es im Landschaftspark Nord „Film ab“ heißen wird, dazu wollte Beckmann noch keine Aussage treffen. Der Verband der Filmkunsttheater AG Kino empfiehlt den 2. Juli als Startdatum für die Wiedereröffnung.

Genaueres wollen Filmforum, Stadt Duisburg und Landschaftspark in Kürze bekanntgeben. Bis dahin sagt Michael Beckmann nur so viel: Das Sommerkino im Corona-Format – „es wird nicht so, wie Sie es sich vorstellen.“