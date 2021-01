Kirchen in Duisburg nicht beunruhigt über Sachbeschädigungen

Dieser Fußball in der Rosette von St. Peter Canisius in Duisburg-Wanheimerort hat nichts beschädigt, aber Fußbälle fliegen schon mal in Kirchenfenster.

Duisburg. In der Polizeistatistik liegt Duisburg bei der Zahl der Sachbeschädigungen in NRW auf Platz zwei hinter Köln. Solche Taten kämen sporadisch vor.

Obwohl Duisburg in NRW bei der Zahl der Sachbeschädigungen in Kirchen an zweiter Stelle liegt, sehen darin weder die evangelischen noch die katholischen Gemeinden ein Problem. Die Polizeistatistik sieht Duisburg mit 39 Sachbeschädigungen in den letzten drei Jahren hinter Köln mit 57 Sachbeschädigungen.

Danach hat es in Duisburg in den letzten drei Jahren neun (2018), 15 (2019) und 15 (bis 31. Oktober 2020) Sachbeschädigungen gegeben. Zum Vergleich: in Dortmund waren es 36 und in Essen 35. Eine Tendenz ist dabei nicht zu erkennen. So gab es in der größten NRW-Stadt Köln 13 Sachbeschädigungen (2018), 26 (2019) und 18 (2020); dort gab es mit 24 auch die meisten Diebstähle im Dreijahres-Zeitraum. Als religiös motiviert Taten führt die Polizei in ganz NRW seit 2017 zwei Taten auf.

Diebe stehlen in Duisburg schon mal Regenrinnen

"Ich arbeite seit 15 Jahren für den Kirchenkreis und da erfahre ich immer wieder Mal sporadisch von Sachbeschädigungen an Kirchen", so Rolf Schotsch. Es handele sich meist um eingeworfene Fensterscheiben oder einmal auch um Diebstahl von Regenrinnen, weil die Diebe glaubten, es wäre Kupfer, so Schotsch. Von religiös motivierten Taten habe er noch nie gehört.

+++ Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden +++

"Keine nennenswerten Delikte in den letzten zwei Jahren" habe es in Richtung Vandalismus in den katholischen Kirchen gegeben, sagt Eva Wieczorek-Traut. Sie weiß von zwei Einbrüchen im vergangenen Jahr in Kirchen, vor einer habe es Schmierereien an einem Schaukasten gegeben, nachdem die Pfarrei vor Weihnachten die Aussetzung der Präsenzgottesdienste veröffentlicht hatte.

Die Zahlen aus der Polizeistatistik waren die Antwort auf ein kleine Anfrage der AfD im NRW-Landtag nach Sachbeschädigungen in Kirchen, Kapellen und Klöstern. Die Fraktion wollte vor allem die Zahl der "christophob" motivierten Taten wissen.

+++ Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier. +++