Kleinkunstbühne Meiderich verschiebt Auftritt in den Sommer

Duisburg Die Kleinkunstbühne Meiderich verschiebt einen im Januar geplanten Auftritt. Auch die Wahl des neuen Vorstands ist zurzeit nicht möglich.

Der Wechsel gestaltet sich schwierig: Nach dem Rückzug des langjährigen Vorsitzenden Lothar Koopmann soll nun Noch allerdings kann Henner Sander nicht zum neuen Vorsitzenden gewählt werden - die Corona-Pandemie lässt die Wahl eines neuen Vorstands nicht zu.

Regelmäßige Comedy im Centrum Westende

Sander führt die Geschäfte der Kleinkunstbühne daher zunächst kommissarisch. Zu den ungeliebten Handlungen gehören zurzeit die Absagen der geplanten Auftritte im Centrum Westende.

Auch am Donnerstag (21. Januar) kann der Auftritt von Reneé Steinberg nicht stattfinden. Wie Sander mitteilt, wurde die Show auf den 19. August verschoben. Zum Februar will der Vorsitzende in Spe noch keine Prognose wagen, befürchtet aber, dass auch der Auftritt von Stefan Danziger am 18. nicht stattfinden kann. "Aber die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Sander, der mit seinem neuen Team daran arbeiten will, "dass Comedy im Centrum Westende live erlebt werden kann." (cst)