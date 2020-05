König-Pilsener in Duisburg: Bier gibt es jetzt für die Haare

König-Pilsener, das beliebte Bier der König-Brauerei mit Sitz in Duisburg, gibt es jetzt nicht nur in Flaschen zu kaufen, sondern auch am Stück. Und nicht zum Trinken, sondern für die Haare. Das Geheimnis hinter der Bierseife.

Entwickelt hat das „Bier für die Haare“ die familiengeführte Seifenmanufaktur Natalie aus Düsseldorf. Das junge Start-up ist seit 2019 auf dem Markt, bietet „handgemachte Festseifen aus guten Rohstoffen“ an.

König-Pilsener gibt es jetzt für die Haare: Nachhaltigkeit wichtiger Faktor

In den Produkten gibt es keine „synthetischen Tenside oder Konservierungsstoffe“, erklärt Gründerin Natalie Czekaj. „Alles ist Bio und Fairtrade, vegan und palmölfrei.“ Während konventionelle Shampoos Unmengen an Plastikmüll produzieren, kommt die feste Haareseife am Stück ohne aus. Die Haarseife sei dazu ergiebiger.

Mehrere Monate hat sie an der Rezeptur für die Bierhaarseife gearbeitet und einen Partner aus der Bierbranche gesucht. „Uns war es wichtig, einen regionalen Partner zu haben.“ Während einige Brauereien zurückhaltend reagierten, war die König-Brauerei von der Idee angetan.

Rezeptur bleibt ein Geheimnis

Die 33-jährige Mutter präsentiert Verantwortlichen der Brauerei ihr Vorhaben. Und sie überzeugt. Fortan ist König-Pilsener die Hauptzutat ihrer Haarseife. Das Bier wird von der König-Brauerei gestellt und die Seifenmanufaktur darf für Werbezwecke Logo und Namen verwenden.

Die Bierseife wird in dem sogenannten Kaltrührverfahren hergestellt. Jede Seife ist handgemacht. Die exakte Rezeptur bleibt ein Geheimnis. Nur so viel: Der erste Schritt zur Vorbereitung ist die Lauge. „Statt destilliertes Wasser nutzen wir aber für die Seifenherstellung Bier“, erklärt Czekaj. Verfeinert wird das Produkt unter anderem mit ätherischem Rosmarinöl. Steht die Bierseife auf dem Herstellungsplan, „dann riecht die ganze Manufaktur nach Hopfen.“

Wie wird Haarseife richtig angewendet?

Männer oder Frauen – wer greift eher zum Bier für die Haare? „Wir erreichen viele Männer“, erzählt Czekaj, auch wenn Frauen die eigentliche Zielgruppe sind. Sie schätzen den versprochenen Effekt: „Das Bier festigt die Haare und verleiht Glanz.“ Die Proteine aus Malz und Hopfen umschließen das Haar, so Czekaj, bauen es auf und reparieren Schäden und Entzündungen der Kopfhaut.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Unternehmerin liefert auch gleich eine Erklärung, wie man Haarseife korrekt verwendet. „Die Haare müssen nass sein, die angefeuchtete Seife dann ins Haar einmassieren.“ Bei langen Haaren gilt „von oben nach unten mit der Seife durch die Haare fahren.“ Etwa wie mit einem Kamm. Dann entwickle sich auch schnell Schaum. 100 Gramm der handgesiedeten Bier-Haarseife mit ätherischem Rosmarinöl kosten 6,50 Euro. Mehr Infos gibt es unter www.seifenmanufaktur-natalie.de