Sophie-Scholl-Berufskolleg und der Sportverein Hamborn 07 sind Nachbarn und kooperieren künftig in der Ausbildung von Trainern und Schülern.

Duisburg. Das Sophie-Scholl-Berufskolleg und Hamborn 07 haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Schüler des Marxloher Kollegs aus dem Leistungskurs Sport des Bildungsganges Freizeitsportleiter sollen als Praktikanten beim Traditionsverein die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zum „DFB-Juniorcoach“ zu machen, der Club gewinnt Nachwuchs für seine Jugendarbeit und erfährt eine Unterstützung seiner Talente, die Bildungsgänge mit sportlichen Schwerpunkten am benachbarten Berufskolleg absolvieren.

Duisburg: Ausbildung zum DFB-Juniorchoach beim Verein absolvieren

Das Sophie-Scholl-Berufskolleg bildet schon seit vielen Jahren Jugendliche aus, die Sport als Schwerpunkt in ihrer Ausbildung und Höherqualifizierung wählen. „Seit diesem Schuljahr wird nun ein Fußball-Schwerpunktfach angeboten“, erklärt Jürgen Wrobel, Bereichskoordinator Sport, der mit Schulleiter Detlef Zeich den Vertrag mit den „Löwen“ unterzeichnete. „Wir hoffen, das fußballaffine Praktikanten zu uns kommen“, sagen Jörg Vesper, Sportlicher Leiter der Hamborner und Ali Kocakaya, der stellvertretende Jugendleiter. Soweit sie den Sport-Leistungskurs am Kolleg belegen, können sie ihr Engagement im Verein nutzen, um das Zertifikat „Junior-Coach“ des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) zu erwerben. Der Verein strebt dabei eine Zusammenarbeit mit dem Verband an.

Vereinbarkeit von Sport, Beruf und Schulausbildung

Nachwuchswerbung erhofft sich auch das Berufskolleg von der Kooperation: Die Schule will ihre sportlichen Wege zum Abitur und Fachabitur aufzeigen und wird dazu auch Info-Veranstaltungen beim Verein anbieten. Die Jugendlichen lernen so Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Leistungssport und schulischer Ausbildung sowie Berufsausbildung am Sophie-Scholl-Kolleg kennen.