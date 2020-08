Komma-Theater startet Saison in Duisburg mit „Hasengold“

Duisburg. Zum zweiten Mal macht sich das-Komma-Theater in Duisburg-Rheinhausen an ein Buch von Martin Baltscheit. Darin reden Tiere über ihre Ängste.

Das Komma-Theater startet mit einer Premiere in die neue Spielzeit. „Das Gold des Hasen“ von Martin Baltscheit in einer Fassung von und mit Helle Hensen und Uwe Frisch-Niewöhner richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Die Premiere ist am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr an der Schwarzenberger Straße 147 in Rheinhausen.

Nachdem schon die „Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor“ des preisgekrönten Autors Martin Baltscheit vom Komma-Theater auf die Bühne gebracht wurde, gibt es jetzt eine neue Baltscheit-Dramatisierung. Warum reden alle Tiere des Waldes auf einmal so bereitwillig über ihre Ängste? Weil der Hase gestorben ist und ein Testament gemacht hat. Eine Truhe Gold und sein Haus vererbt er dem größten Angsthasen. Wer wird das wohl sein: die Maus, die Eule, die Eintagsfliege, der Karpfen oder wird es einen Überraschungssieger geben, und was ist der Gewinn wirklich wert? Es geht um kleine und große Schwächen, Angst und Gier.

Eintrittskarten müssen verbindlich bis Samstag, 15. August, um 15 Uhr unter www.kommatheater.de, Button „Kartenreservierung“, bestellt werden. Rückfragen werden beantwortet unter 0203 283 8486. Bei der Reservierung müssen Name und Adresse aller Besucher eingetragen werden. Ausschließlich reservierte Karten können an der Tageskasse bezahlt werden. Eintritt: Kinder 4, ermäßigt 2 Euro, Erwachsene 8, ermäßigt 4 Euro. Es werden keine Getränke und Waffeln verkauft.