Koordinierungsverfahren für Kinder ohne Platz

Koordinierungsverfahren. Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens beginnt das so genannte Dabei wird Eltern, deren Kinder an der gewünschten Schule keinen Platz bekommen, eine Alternative angeboten. Das soll in den nächsten Wochen geschehen, kündigt das Amt für Schulische Bildung an.

Einen grundsätzlichen Mangel an Schulplätzen sieht die Verwaltung nicht – am Ende sollen alle Kinder einen Platz bekommen. Verschiebungen wird es hauptsächlich zwischen den Gesamtschulen mit Überhängen und denen mit freien Plätzen und den Sekundarschulen geben.