Die Gartenhütte der GGS Gartenstraße in Rumeln-Kaldenhausen nach dem Feuer.

Feuer Kripo ermittelt nach Brand an Duisburger Grundschule

Duisburg. Die Gartenhütte der Grundschule Gartenstraße in Duisburg ist bei einem Feuer zerstört worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Gleich mehrere Anrufer haben am frühen Montagmorgen die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Grund: Gegen 2.40 Uhr stand die Gartenhütte der Grundschule Gartenstraße in Rumeln-Kaldenhausen in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Hütte brannte nahezu vollständig ab, die Flammen beschädigten auch einen Baum.

Brand an Duisburger Schule: Kripo ermittelt

Das Kriminalkommissariat 11 hat anschließend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

